قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 6775 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 26 يناير 2026 في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، مدفوعًا بالصعود العالمي لأسعار المعدن الأصفر، ليسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، مستوى 6775 جنيهًا للجرام، فيما تجاوز سعر الجنيه الذهب حاجز 54 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 6775 جنيهًا للشراء و6745 جنيهًا للبيع، محققًا زيادة ملحوظة مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، في ظل استمرار الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً نحو 7743 جنيهًا للشراء و7709 جنيهات للبيع، مواصلًا الارتفاع بالتوازي مع تحركات الأسعار العالمية.

سعر الذهب عيار 18 في الأسواق

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر حوالي 5807 جنيهات للشراء و5781 جنيهًا للبيع، ليعكس الزيادة العامة في مختلف الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 54200 جنيه للشراء و53960 جنيهًا للبيع، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت سعر أوقية الذهب نحو 5070 دولارًا، مدعومة بتزايد الطلب العالمي وتراجع الثقة في أدوات الاستثمار عالية المخاطر.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرجح خبراء أن تواصل أسعار الذهب اليوم تحركاتها الصعودية على المدى القريب، مع ترقب قرارات الفائدة العالمية، وتحركات الدولار، وتأثيرها المباشر على سوق الذهب محليًا وعالميًا.