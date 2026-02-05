سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الخميس 5 فبراير 2026

سعر الذهب اليوم في مصر يشغل اهتمام المواطنين

تتصدر أسعار الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2026 محركات البحث، خاصة سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على المواطنين والمستثمرين بعد موجة من التقلبات الحادة بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل

ويأتي هذا الاهتمام مع استمرار تغيرات الأسعار عالميًا، وتأثر السوق المحلي بحركة الدولار، إلى جانب الإقبال المتزايد على شراء الذهب كملاذ آمن، سواء للادخار أو الاستثمار طويل الأجل.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 6610 جنيهات للشراء و6560 جنيهًا للبيع، وذلك قبل إضافة المصنعية والدمغة والضريبة، ليحافظ على استقراره النسبي مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.

ويُعد عيار 21 هو الأكثر انتشارًا بين المواطنين، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، نظرًا لتوازنه بين السعر والجودة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 5 فبراير 2026

جاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 :

7554 جنيهًا للشراء – 7498 جنيهًا للبيع

: 7554 جنيهًا للشراء – 7498 جنيهًا للبيع سعر جرام الذهب عيار 22 :

6925 جنيهًا للشراء – 6872 جنيهًا للبيع

: 6925 جنيهًا للشراء – 6872 جنيهًا للبيع سعر جرام الذهب عيار 21 :

6610 جنيهات للشراء – 6560 جنيهًا للبيع

: 6610 جنيهات للشراء – 6560 جنيهًا للبيع سعر جرام الذهب عيار 18 :

5666 جنيهًا للشراء – 5620 جنيهًا للبيع

: 5666 جنيهًا للشراء – 5620 جنيهًا للبيع سعر جرام الذهب عيار 14:

4407 جنيهات للشراء – 4367 جنيهًا للبيع

وتختلف الأسعار من تاجر لآخر حسب قيمة المصنعية، التي تتراوح غالبًا بين 100 و250 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 52880 جنيهًا للشراء و52480 جنيهًا للبيع، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد خيارًا مفضلًا لدى المستثمرين الراغبين في الادخار دون تحمل مصنعية مرتفعة.

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

بلغ سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 47.05 جنيهًا للشراء و46.95 جنيهًا للبيع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الذهب محليًا، حيث ترتبط أسعار المعدن الأصفر ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف العملة الأمريكية.

الذهب عالميًا.. تراجع محدود وترقب للبيانات الأمريكية

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب 4881 دولارًا للشراء و4880.5 دولارًا للبيع، وسط تراجع طفيف نتيجة ارتفاع الدولار وجني الأرباح من قبل المستثمرين، مع ترقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

يرى خبراء سوق الذهب أن الفترة الحالية مناسبة للشراء التدريجي، خاصة مع استقرار الأسعار محليًا، في ظل توقعات باستمرار التذبذب خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما مع اقتراب مواسم الاستهلاك وزيادة الطلب