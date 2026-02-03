أسعار الذهب ترتد بقوة وتقترب من المستوى التاريخي 5,000 دولار للأوقية

تعافٍ قوي لأسعار الذهب بعد خسائر حادة

شهدت أسعار الذهب تعافيًا قويًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع بداية الجلسة الآسيوية وامتدادها إلى الجلسة الأوروبية، بعدما تكبد المعدن الأصفر خسائر فادحة تجاوزت 13% خلال الجلستين السابقتين. وجاء هذا الارتداد الحاد في ظل محاولات الذهب استعادة مستوياته التاريخية، والاقتراب مجددًا من حاجز 5,000 دولار للأوقية، وهو مستوى نفسي بالغ الأهمية للأسواق العالمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

التوترات الجيوسياسية تدعم تحركات الذهب

ساهم تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المحتمل على الاستقرار الاقتصادي العالمي. إلا أن أسعار الذهب تراجعت جزئيًا لاحقًا، مع انحسار نسبي في حدة تلك التوترات، ما انعكس على شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.

قرار ترامب يضيف تقلبات جديدة للأسواق

جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لتولي منصب رئيس البنك المركزي الأميركي خلفًا لجيروم باول، ليضيف حالة جديدة من عدم اليقين في الأسواق. ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو المقبل، وهو ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم توجهات السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة القادمة، وتأثيرها المحتمل على أسعار الذهب والدولار.

إعادة تقييم الهبوط الحاد تدفع الأسعار للصعود

أوضح محللون أن ارتداد أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة قيام المتداولين بإعادة تقييم الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ذلك التراجع يمثل رد فعل مبالغًا فيه لمحفزات قصيرة الأجل، وليس انعكاسًا حقيقيًا لتغيرات جوهرية في أساسيات السوق.

ضعف الدولار الأمريكي يعزز مكاسب الذهب

لعب تراجع أداء الدولار الأميركي في سوق العملات الرئيسية دورًا مهمًا في دعم الزخم الصعودي لأسعار الذهب، حيث يؤدي ضعف العملة الأميركية عادةً إلى زيادة جاذبية الذهب المقوم بالدولار، وارتفاع الطلب عليه من قبل المستثمرين العالميين.

توقعات جيه بي مورجان لأسعار الذهب

وفي هذا السياق، توقع بنك جيه بي مورجان الاستثماري، في مذكرة بحثية صادرة مطلع الأسبوع، أن تنهي أسعار الذهب تداولات العام الجاري عند مستوى 6,300 دولار للأوقية. وأرجع البنك هذه التوقعات المتفائلة إلى النمو القوي في الطلب من جانب البنوك المركزية العالمية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة تحوط ضد التباطؤ الاقتصادي والتقلبات المالية.

أسعار الذهب الآن في الأسواق العالمية

وعلى صعيد التداولات الفعلية، سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا قويًا بنحو 5.62%، بما يعادل مكاسب تقارب 262 دولارًا، لتتداول قرب مستوى 4,923.67 دولار للأوقية. كما قفزت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم شهر أبريل بنسبة 6.35%، أو ما يقارب 294 دولارًا، لتصل إلى مستوى 4,947.81 دولار للأوقية، في إشارة واضحة إلى عودة الزخم الشرائي بقوة إلى سوق الذهب.

هل ينجح الذهب في اختراق مستوى 5,000 دولار؟

يتابع المستثمرون عن كثب تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لمحاولات اختراق المستوى التاريخي 5,000 دولار للأوقية، والذي قد يفتح المجال لموجة صعود جديدة، في حال استمرار الضغوط على الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا.