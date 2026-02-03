بالتفاصيل.. ارتفاع أسعار أغلب السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة بأسواق

مع تزايد الحديث عن ارتفاع الأسعار عالميًا، يبحث المواطنون يوميًا عن أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، الخضروات، والفواكه، حيث تُعد مصادر أساسية للبروتين.

ويقدم موقع «الموجز » جدولًا شاملًا بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية والتجارية.



استقرار أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

سجلت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز بين 350 و420 جنيهًا، بينما بلغ سعر عرق الفلتو نحو 430 جنيهًا. كما سجلت أسعار اللحوم الضأن ما بين 350 و400 جنيه للكيلو، في حين تراوح سعر اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا.

أما الكبدة البلدي فسجلت من 350 إلى 400 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة الضأن نحو 320 جنيهًا.

تباين أسعار الدواجن بين المزارع والتجزئة

شهدت أسعار الدواجن اختلافًا ملحوظًا بين أسعار البورصة والمستهلك، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

الدواجن البيضاء: 76 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

دواجن الأمهات: 60 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتصل للمستهلك بين 70 و80 جنيهًا.

الدواجن الساسو: 105 جنيهات للكيلو بالمزرعة، وتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 110 و115 جنيهًا.

استقرار أسعار البيض مع اختلاف طفيف حسب المناطق



واصلت أسعار بيض المائدة استقرارها، حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر والأبيض 105 جنيهات بالجملة، ويباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 110 و115 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل.

ثبات ملحوظ في أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة من الهدوء، خاصة أسماك البلطي، حيث تراوح سعر البلطي نمرة 1 بين 62 و66 جنيهًا للكيلو، والبلطي نمرة 2 بين 58 و60 جنيهًا، بينما سجل البلطي الأسواني أسعارًا تتراوح بين 30 و80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الخضروات تحافظ على استقرارها بأسواق الجملة والتجزئة



حافظت أسعار الخضروات على استقرارها داخل الأسواق، مع زيادة تتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة مقارنة بأسعار سوق العبور. وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا، البطاطس من 5 إلى 11 جنيهًا، البصل من 4 إلى 11 جنيهًا، الكوسة من 13 إلى 17 جنيهًا، الجزر من 6 إلى 8 جنيهات، الباذنجان البلدي من 12 إلى 15 جنيهًا، الفلفل من 13 إلى 17 جنيهًا، الملوخية من 21 إلى 25 جنيهًا، الخيار من 14 إلى 17 جنيهًا، البسلة من 15 إلى 23 جنيهًا، السبانخ من 11 إلى 14 جنيهًا، والليمون من 14 إلى 22 جنيهًا للكيلو.

استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور

واصلت أسعار الفاكهة استقرارها داخل سوق العبور، مع إضافة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة، حيث سجل البرتقال البلدي والسكري من 8 إلى 13 جنيهًا، وبرتقال أبو سرة من 11 إلى 16 جنيهًا، واليوسفي من 5 إلى 11 جنيهًا، والجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات، والجوافة من 15 إلى 25 جنيهًا، والفراولة من 17 إلى 25 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكانتلوب بين 8 و16 جنيهًا للكيلو.

منافذ الدولة تدعم توافر اللحوم بأسعار مخفضة

وساهمت المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين في زيادة المعروض من اللحوم وطرحها بأسعار مخفضة، ما شجع شريحة واسعة من المواطنين على الشراء منها بدلًا من محال الجزارة التقليدية.

