الكيلو بكام؟.. ننشر أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم الجمعة 16 يناير 2026

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار المنتجات الغذائية، اليوم الجمعة 16 يناير 2026 ، مدعومًا بجهود الدولة المستمرة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي عبر آليات الرقابة الحكومية.

هذا الاستقرار ساهم في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأسعار الخضروات، الفاكهة، السمك، اللحوم، الدواجن، والبيض، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لأسعار السوق المحلي والعالمي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أسعار اللحوم الحمراء



استقرت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، مع توافر كميات مناسبة عبر المنافذ الحكومية والخاصة، وجاءت الأسعار كالتالي:

اللحم الكندوز البلدي: من 300 إلى 400 جنيهًا/كجم حسب المنطقة

عِرق الفلتو: نحو 410 جنيهات/كجم

اللحم الضأن والجملي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

الكبدة البلدي: من 300 إلى 350 جنيهًا/كجم

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع ما بين 70 و71 جنيهًا/كجم، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 75 و85 جنيهًا/كجم، وفقًا لاختلاف مناطق البيع وتكاليف النقل.



أسعار الفراخ الساسو اليوم



واصلت الفراخ الساسو تراجعها، حيث بلغ سعر الكيلو في المزارع من 87 إلى 88 جنيهًا/كجم، بانخفاض يقترب من 3 جنيهات، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 و105 جنيهات/كجم.



أسعار الفراخ البلدي

حافظت الفراخ البلدي على استقرارها النسبي، مسجلة أسعارًا تتراوح بين 100 و120 جنيهًا/كجم داخل الأسواق، بحسب جودة المعروض وحجم الطلب.

سعر الديك الرومي

سجل سعر كيلو الديك الرومي نحو 190 جنيهًا/كجم، ويتراوح وزن الديك بين 7 و12 كجم، ليصل سعر الديك وزن 7 كجم إلى نحو 1330 جنيهًا، ووزن 10 كجم إلى قرابة 1900 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الرومي الخالي من العظم حوالي 400 جنيهًا/كجم.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بين 200 و210 جنيهات/كجم، باختلاف المناطق ونوعية المعروض داخل المحال.

أسعار الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات نحو 25 جنيهًا للكتكوت، وفق أحدث البيانات المعلنة.

أسعار البيض في المزرعة

كرتونة البيض الأبيض: حوالي 117 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: نحو 127 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: قرابة 135 جنيهًا

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا نسبيًا، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

جمبري وسط: 359.85 جنيهًا/كجم

جمبري جامبو: 549.84 جنيهًا/كجم

السبيط: 405.29 جنيهًا/كجم

الكابوريا: 151.95 جنيهًا/كجم

الماكريل المجمد: 138.12 جنيهًا/كجم

مكرونة سويسي: 121.06 جنيهًا/كجم

السردين المجمد: 116.03 جنيهًا/كجم

المرجان وسط: 137.28 جنيهًا/كجم

الشعور: 221.25 جنيهًا/كجم

الحدادي: 88.18 جنيهًا/كجم

أسعار السمك البلطي اليوم

البلطي الصغير: 66.14 جنيهًا/كجم

البلطي الأسواني: 96.04 جنيهًا/كجم

البلطي الممتاز: 96.97 جنيهًا/كجم

فيليه بلطي: 191.5 جنيهًا/كجم

أسعار الخضراوات اليوم (جنيهاً/كجم)

البطاطس: من 6 إلى 11 جنيهًا.

الطماطم: من 5 إلى 10 جنيهات.

البصل الأبيض: من 4 إلى 10 جنيهات.

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4 إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: من 10 إلى 15 جنيهًا.

الباذنجان الرومي: من 6 إلى 12 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: من 7 إلى 17 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي: من 12 إلى 15 جنيهًا.

الفلفل الرومي الصوب: من 12 إلى 15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: من 11 إلى 14 جنيهًا.

الفلفل الألوان (أصفر – أحمر – برتقالي): من 25 إلى 40 جنيهًا.

الملوخية: من 18 إلى 20 جنيهًا.

الخيار الصوب: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 12 إلى 18 جنيهًا.

القلقاس: من 7 إلى 11 جنيهًا.

خس كابوتشي: من 5 إلى 8 جنيهات.

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم (جنيهاً/كجم)

البرتقال البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال السكري: من 8 إلى 12 جنيهًا.

البرتقال أبو سُرة: من 10 إلى 14 جنيهًا.

الجريب فروت: من 7 إلى 10 جنيهات.

الجوافة: من 16 إلى 24 جنيهًا.

التفاح الأمريكي: من 50 إلى 100 جنيه.

النكتارين المستورد: 60 جنيهًا.

البرقوق المستورد: من 50 إلى 80 جنيهًا.

الخوخ المستورد: 60 جنيهًا.

الليمون البلدي: من 20 إلى 26 جنيهًا.

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

