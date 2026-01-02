قبل الشراء | نشرة بأسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات اليوم الجمعة

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026 ، استقرارًا ملحوظًا بفضل جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تطبيق آليات رقابية صارمة وإجراءات فعالة.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأحدث أسعار اللحوم، الأسماك، الدواجن، والخضروات والفواكه، مع مراعاة احتمال وجود تفاوت بسيط في الأسعار حسب المناطق.

أسعار اللحوم فى المحلات والمنافذ الحكومية:

في الأسواق والمحلات:

الكندوز: 400 – 420 جنيه للكيلو

البتلو: 360 – 415 جنيه للكيلو

البلدي: 400 – 450 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 430 جنيه للكيلو

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيه للكيلو

اللحوم المفرومة: 330 – 440 جنيه للكيلو

الضأن: 440 – 500 جنيه للكيلو

الجملي: 290 – 340 جنيه للكيلو

في المنافذ الحكومية:

الكندوز: 360 جنيه للكيلو

السجق: 235 جنيه للكيلو

الضأن: 420 جنيه للكيلو

الكبدة: 250 جنيه للكيلو

اللحوم المفرومة: 240 جنيه للكيلو

البلدي الطازج: 350 جنيه للكيلو

أسعار الفراخ والبيض للمستهلك:

أسعار الفراخ:

البيضاء: 62 – 63 جنيه بالبورصة، 72 – 73 جنيه للمستهلك

الساسو: 70 – 71 جنيه بالبورصة، 80 – 81 جنيه للمستهلك

البلدي: 115 جنيه بالبورصة، 125 جنيه للمستهلك

أسعار البيض :

كرتونة البيض الأحمر: 113 جنيه جملة، 123 جنيه للمستهلك

كرتونة البيض الأبيض: 114 جنيه جملة، 124 جنيه للمستهلك

أسعار الأسماك بحسب النوع:

البلطي الصغير: 72.8 جنيه للكيلو

البلطي الأسواني: 94.6 جنيه للكيلو

البلطي الممتاز: 105.97 جنيه للكيلو

فيليه بلطي: 183.75 جنيه للكيلو

الماكريل المجمد: 127.07 جنيه للكيلو

مكرونة سويسي: 122.26 جنيه للكيلو

السردين المجمد: 104.31 جنيه للكيلو

جمبري وسط: 330.16 جنيه للكيلو

جمبري جامبو: 498.73 جنيه للكيلو

شعور: 200 جنيه للكيلو

حدادي: 83.33 جنيه للكيلو

المرجان وسط: 134.57 جنيه للكيلو

الكابوريا: 162.5 جنيه للكيلو

السبيط: 342.3 جنيه للكيلو

أسعار الخضروات مع بعض الاختلافات الطفيفة:

الباذنجان البلدي: 15 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي: 15 جنيه للكيلو

الفلفل الحامي: 14 جنيه للكيلو

الخيار: 15 جنيه للكيلو

البطاطس: 15 جنيه للكيلو

الطماطم: 10 جنيه للكيلو

البصل: 15 جنيه للكيلو

الكوسة: 14 جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة مع اختلاف بسيط حسب النوع:

البرتقال: 17 جنيه للكيلو

الموز: 30 جنيه للكيلو

التفاح: من 67 جنيه للكيلو

الليمون: 45 جنيه للكيلو

المانجو: 60 جنيه للكيلو

اليوسفي: 18 جنيه للكيلو

هذا التفاوت في الأسعار يمنح المستهلكين فرصة اختيار الأنواع والأحجام المناسبة للاستخدام المنزلي أو التجاري، مع مراعاة الموسم والعرض والطلب في الأسواق.

