أول تصريح لمحافظ القاهرة بعد تجديد الثقة به في حركة المحافظين 2026

أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تجديد الثقة به للاستمرار في تولي مهام محافظة القاهرة، وذلك ضمن حركة المحافظين 2026 التي شهدت أداء اليمين الدستورية لعدد من المحافظين ونوابهم الجدد، ويرصد الموجز التفاصيل.

محافظ القاهرة: نعاهد الرئيس على مواصلة العمل وتحقيق التنمية

وفي أول تصريح له عقب التجديد، أكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة يعاهدون القيادة السياسية على مواصلة العمل الجاد والدؤوب لتحقيق رؤية الدولة المصرية، التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن، بما يضمن توفير حياة كريمة تليق بأبناء العاصمة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة التنمية والتقدم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مع التركيز على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الأحياء المختلفة.

مراسم أداء اليمين الدستورية للمحافظين الجدد

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مراسم أداء اليمين الدستورية للمحافظين ونواب المحافظين الجدد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وتضمنت حركة المحافظين 2026 تجديد الثقة في الدكتور إبراهيم صابر محافظًا للقاهرة، إلى جانب تصعيد الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، محافظًا لدمياط.

تعيين نائبين جديدين لمحافظة القاهرة

كما شملت الحركة تعيين نائبين جديدين لمحافظ القاهرة، هما الدكتور أحمد أنور عطية العدل، وعمر محمود الشافعي الأكرت، وذلك في إطار دعم الهيكل التنفيذي للمحافظة وتعزيز كفاءة الأداء الإداري خلال المرحلة المقبلة.

تكليفات رئاسية للمحافظين الجدد

وجّه الرئيس السيسي خلال اللقاء عددًا من التكليفات المهمة للمحافظين الجدد ونوابهم، أبرزها التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والترع، والعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية الموارد المحلية، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الانضباط الإداري داخل المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

استمرار مسيرة البناء في العاصمة

وأكد محافظ القاهرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في ملفات النظافة، وتطوير الطرق، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية داخل العاصمة.

وشدد على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، وضمان تقديم خدمات أفضل لسكان القاهرة، في ظل رؤية تنموية شاملة تقودها القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية.