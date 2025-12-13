جولة فى الأسواق.. اعرف أسعار اللحوم والأسماك والفراخ والخضار اليوم السبت

يحرص الكثير من المواطنين على شراء وتخزين الأغذية بما في ذلك اللحوم، والدواجن ،الأسماك، الخضروات، والفواكه، لضمان توفرها في المنزل عند الحاجة، ويعد شراء وتخزين هذه الأصناف جزءًا من استراتيجية إدارة ميزانية المنزل.

في إطار تقديم خدماته الإخبارية اليومية، يوفر موقع «الموجز» تفاصيل حول أسعار السلع الغذائية في الأسواق. نقدم في هذا التقرير أسعار السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 ، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لأسعار السوق المحلي والعالمي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أولاً: أسعار اللحوم اليوم (جنيها/كجم)

تشهد أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا بين الأسواق، وجاءت كالتالي:

الكندوز: 400–420 جنيهًا.

البتلو: 360–415 جنيهًا.

البلدي: 400–450 جنيهًا.

عِرق الفلتو: 430 جنيهًا.

الكبدة البلدي: 400–450 جنيهًا.

المفروم: 330–440 جنيهًا.

الضأن: 440–500 جنيه.

الجملي: 290–340 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

تطرح المنافذ الحكومية أسعارًا أقل من الأسواق لتوفير بدائل مناسبة للمستهلكين، وجاءت الأسعار كالتالي:

الكندوز: 360 جنيهًا.

السجق: 235 جنيهًا.

الضأن: 420 جنيهًا.

الكبدة: 250 جنيهًا.

المفروم: 240 جنيهًا.

البلدي الطازج: 350 جنيهًا.

- أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء: 58–59 جنيهًا في البورصة – 68–69 جنيهًا للمستهلك.

الدواجن الحمراء (الساسو): 72–73 جنيهًا في البورصة – 82–83 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ البلدي: 115 جنيهًا في البورصة – نحو 125 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض

البيض الأحمر: 107 جنيهات جملة – 117 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأبيض: 105 جنيهات جملة – 115 جنيهًا للمستهلك.

- أسعار الأسماك

البلطي الصغير: 72.8 جنيه.

البلطي أسواني: 94.6 جنيه.

فيليه بلطي: 183.75 جنيه.

البلطي ممتاز: 105.97 جنيه.

جمبري وسط: 330.16 جنيه.

جمبري جامبو: 498.73 جنيه.

الماكريل المجمد: 127.07 جنيه.

المكرونة السويسي: 122.26 جنيه.

السردين المجمد: 104.31 جنيه.

الشعور: 200 جنيه.

الحدادي: 83.33 جنيه.

المرجان وسط: 134.57 جنيه.

الكابوريا: 162.5 جنيه.

السبيط: 342.3 جنيه.

أسعار الخضروات والفواكه بأسواق

الورقيات: 3.5 جنيه للربطة

الخس البلدي: 10 جنيهات للواحدة

البصل الأخضر: 5 جنيهات للربطة

الكرافس والكرات والسلق: 3.5 جنيه للحزمة

السبانخ: 10 جنيهات للكيلو

طبق زعتر وروزماري: 12 جنيهًا

الذرة: 40 جنيهًا للطبق

الكابوتشا: 10 جنيهات للواحدة

البنجر: 25 جنيهًا للكيلو

الكرنب الأبيض والموف: 30 جنيهًا للواحدة

كرنب محشي: 30 جنيهًا للواحدة

ورق العنب: 35 جنيهًا للكيلو

الطماطم: 7.5 جنيه للكيلو

الطماطم الطرية: 4 جنيهات للكيلو

الملوخية الخضراء: 30 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر: 18 جنيهًا للكيلو

البصل الأبيض الذهبي: 18 جنيهًا للكيلو

بطاطس التحمير الجديدة: 20 جنيهًا للكيلو

بطاطس الحشو: 15 جنيهًا للكيلو

بطاطس رفيعة للسلق والتحمير: 10 جنيهات للكيلو

القلقاس: 25 جنيهًا للكيلو

البطاطا: 18 جنيهًا للكيلو

الجزر: 25 جنيهًا للكيلو

الباذنجان الرومي: 18 جنيهًا للكيلو

الباذنجان العروس الأبيض والأسود: 20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الحامي: 20 جنيهًا للكيلو

الفلفل الأحمر (هريسة): 30 جنيهًا للكيلو

الفلفل الرومي: 25 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان: 45 جنيهًا للكيلو

ربطة الثوم: 35 جنيهًا

الكوسة البلدي: 30 جنيهًا للكيلو

الخيار : 25 جنيهًا للكيلو

الليمون: 40 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا الخضراء: 20 جنيهًا للكيلو

البسلة الخضراء: 30 جنيهًا للكيلو

القرنبيط: 30 جنيهًا للواحدة

-أسعار الفواكه في أسواق كفر الشيخ

حافظت أسعار الفاكهة على استقرار نسبي أيضًا، وجاءت كالتالي:

مانجا كيت فاخر: 70 جنيهًا للكيلو

رمان: 45 جنيهًا للكيلو

برتقال بسرة: 25 جنيهًا للكيلو

يوسفي بلدي: 20 جنيهًا للكيلو

يوسفي كلمنتينا فاخر: 25 جنيهًا للكيلو

فراولة : 35 جنيهًا للكيلو

موز بلدي: 25 جنيهًا للكيلو

جوافة بناتي فاخر: 35 جنيهًا للكيلو

تفاح أصفر إيطالي: 85 جنيهًا للكيلو

تفاح أحمر سكري: 85 جنيهًا للكيلو

كنتالوب عرايشي مسكر: 30 جنيهًا للكيلو

- ختامًا

وتستمر الأسواق في تقديم عروض خاصة وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وذلك في إطار جهود توفير احتياجات المستهلكين بأسعار تنافسية.

