الكيلو بكام؟.. ننشر أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار المنتجات الغذائية، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 ، مدعومًا بجهود الدولة المستمرة لتخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي عبر آليات الرقابة الحكومية.

هذا الاستقرار ساهم في توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

يقدم موقع "الموجز" نشرة شاملة لأسعار الخضروات، الفاكهة، السمك، اللحوم، الدواجن، والبيض، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لأسعار السوق المحلي والعالمي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



أ

أسعار اللحوم اليوم (جنيها/كجم)

تشهد أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا بين الأسواق، وجاءت كالتالي:

اللحوم الكندوز: 400 – 420 جنيها/كجم

اللحوم البتلو: 360 – 415 جنيها/كجم

اللحوم البلدي: 400 – 450 جنيها/كجم

عرق الفلتو: 430 جنيها/كجم

الكبدة البلدي: 400 – 450 جنيها/كجم

اللحمة المفرومة: 330 – 440 جنيها/كجم

اللحم الضأن: 440 – 500 جنيها/كجم

اللحم الجملي: 290 – 340 جنيها/كجم

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية (جنيها/كجم):

الكندوز: 360 جنيها/كجم

السجق: 235 جنيها/كجم

اللحوم الضأن: 420 جنيها/كجم

الكبدة: 250 جنيها/كجم

اللحمة المفرومة: 240 جنيها/كجم

اللحوم البلدي الطازجة: 350 جنيها/كجم

أسعار الفراخ اليوم (جنيها/كجم)

الفراخ البيضاء في البورصة: 58 – 59 جنيها/كجم

وللمستهلك: 68 – 69 جنيها/كجم

الدواجن الساسو: 75 – 76 جنيها/كجم

وللمستهلك: 85 – 86 جنيها/كجم

الفراخ البلدي: 115 جنيها/كجم

وللمستهلك: 125 جنيها/كجم

أسعار البيض اليوم

تشهد أسعار البيض الأبيض والأحمر استقرارًا عند مستويات أمس، وجاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض:

• جملة: 105 جنيهات

• للمستهلك: 115 جنيها

سعر كرتونة البيض الأحمر:

• جملة: 107 جنيهات

• للمستهلك: 117 جنيها

أسعار الأسماك اليوم (جنيها/كجم)

البلطي الصغير: 72.8 جنيها/كجم

البلطي أسواني: 94.6 جنيها/كجم

فيليه بلطي: 183.75 جنيها/كجم

البلطي ممتاز: 105.97 جنيها/كجم

جمبري وسط: 330.16 جنيها/كجم

الماكريل المجمد: 127.07 جنيها/كجم

مكرونة سويسي: 122.26 جنيها/كجم

السردين المجمد: 104.31 جنيها/كجم

سمك الشعور: 200 جنيها/كجم

جمبري جامبو: 498.73 جنيها/كجم

حدادي: 83.33 جنيها/كجم

المرجان وسط: 134.57 جنيها/كجم

الكابوريا: 162.5 جنيها/كجم

السبيط: 342.3 جنيها/كجم

أسعار الخضروات داخل الأسواق التجارية ، جاءت كالآتي:

أسعار الخضروات (جنيه/كجم)

الطماطم: 7 – 10 جنيهًا/كجم

البطاطس: 15 – 18 جنيهًا/كجم

البصل: 20 – 25 جنيهًا/كجم

الكوسة: 18 – 24 جنيهًا/كجم

الباذنجان الرومي: 15 – 18 جنيهًا/كجم

الفاصوليا: 28 – 35 جنيهًا/كجم

الخيار: 20 – 25 جنيهًا/كجم

الجزر: 15 – 20 جنيهًا/كجم

الفلفل الرومي: 25 – 35 جنيهًا/كجم

الفلفل الحار: 30 – 40 جنيهًا/كجم

الملوخية: 12 – 18 جنيهًا/كجم

أسعار الفواكه (جنيه/كجم)

البرتقال البلدي: 20 – 25 جنيهًا/كجم

اليوسفي: 18 – 25 جنيهًا/كجم

التفاح المستورد: 55 – 75 جنيهًا/كجم

التفاح المصري: 25 – 35 جنيهًا/كجم

الموز: 25 – 32 جنيهًا/كجم

الرمان: 20 – 28 جنيهًا/كجم

العنب (متبقي بالأسواق): 35 – 45 جنيهًا/كجم

الجوافة: 18 – 28 جنيهًا/كجم.

اقرأ أيضًا:

هتشتري بكام ؟.. تعرف على أسعار اللحوم والأسماك الخضروات والفاكهة اليوم الخميس



أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والخضار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025