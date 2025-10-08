استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك وتباين طفيف بالخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء

تشهد الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، استقرارًا عامًا في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وفق آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية بمجلس الوزراء، بينما سُجلت تحركات طفيفة في أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة مع استمرار توافر المعروض داخل الأسواق والمنافذ الحكومية، وفيما يلي يعرض موقع الموجز التفاصيل.

اللحوم تحافظ على استقرارها في الأسواق والمنافذ التموينية

استقرت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية، مع تفاوت بسيط بين المحافظات.

وفيما يلي أبرز الأسعار اليوم:

الكندوز: من 400 إلى 420 جنيهًا للكيلو

البلدي: من 400 إلى 450 جنيهًا

البتلو: من 360 إلى 415 جنيهًا

الضأن: من 440 إلى 500 جنيهًا

الجملي: من 290 إلى 340 جنيهًا



وفي المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين:

الكندوز بـ 360 جنيهًا

البلدي الطازج بـ 350 جنيهًا

المفروم بـ 240 جنيهًا

الكبدة بـ 250 جنيهًا

السجق بـ 235 جنيهًا

ثبات أسعار الدواجن والبيض في البورصة والأسواق

واصلت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي استقرارها اليوم، بينما لم تشهد أسعار البيض أي تغيّر يذكر، حسب بيانات بورصة الدواجن.

الفراخ البيضاء: من 60 إلى 61 جنيهًا في البورصة، وتباع للمستهلك بـ 70 – 71 جنيهًا.

الفراخ الساسو: من 105 إلى 106 جنيهات في البورصة، وتباع بـ 115 – 116 جنيهًا.

الفراخ البلدي: 115 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بـ 125 جنيهًا للكيلو.



أسعار البيض:

الأحمر: 162 جنيهًا للكرتونة

الأبيض: 156 جنيهًا

البلدي: 141 جنيهًا

الأسماك والمأكولات البحرية تحافظ على توازن الأسعار

سجلت الأسواق استقرارًا ملحوظًا في أسعار الأسماك، مع فروق طفيفة تبعًا للمصدر والجودة.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

البلطي الممتاز: 105.97 جنيهًا

فيليه بلطي: 183.75 جنيهًا

جمبري وسط: 330.16 جنيهًا

جمبري جامبو: 498.73 جنيهًا

ماكريل مجمد: 127.07 جنيهًا

سردين مجمد: 104.31 جنيهًا

كابوريا: 162.5 جنيهًا

سبيط: 342.3 جنيهًا

الخضروات في نطاق الاستقرار رغم تفاوت المحافظات

استقرت أغلب أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق، مع ارتفاع طفيف في بعض الأصناف الموسمية ، ومن أبرز الأسعار اليوم:

الطماطم: من 15 إلى 23 جنيهًا

البطاطس: من 12 إلى 15 جنيهًا

الكوسة: من 9 إلى 15 جنيهًا

الفلفل الألوان: من 20 إلى 35 جنيهًا

الملوخية: من 4 إلى 6 جنيهات

الخيار البلدي: من 8 إلى 11 جنيهًا

البامية: من 25 إلى 35 جنيهًا

الثوم: من 30 إلى 60 جنيهًا

الفاكهة المحلية ثابتة والمستوردة تشهد ارتفاعًا محدودًا

استقرت أسعار الفاكهة المحلية في أغلب الأسواق، بينما شهدت بعض الأصناف المستوردة ارتفاعًا طفيفًا نتيجة لتكاليف النقل.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

البرتقال البلدي: من 12 إلى 18 جنيهًا

العنب الأحمر: من 17 إلى 25 جنيهًا

التفاح الجولدن: من 50 إلى 80 جنيهًا

الرمان: من 15 إلى 30 جنيهًا

الجوافة: من 8 إلى 18 جنيهًا

التين البرشومي: من 16 إلى 26 جنيهًا

المانجو فص: من 60 إلى 100 جنيهًا

الكمثرى الثلاجة: من 30 إلى 60 جنيهًا



ختام النشرة الاقتصادية

تؤكد مؤشرات السوق المصري اليوم استمرار استقرار أسعار السلع الغذائية بوجه عام، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية في المنافذ التموينية، ما يعزز من استقرار الأسواق ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

