استقرار سعر الذهب عيار 21 اليوم مع ترقب خفض الفائدة الأمريكية

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الهدوء خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ترقب عالمي لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة، وهو الحدث الذي يحدد اتجاه أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من التحركات المحدودة عالميًا، استقرت أسعار الذهب محليًا، خاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية، ويكشف الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في بداية تعاملات الأربعاء، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24: 6428 جنيهًا

6428 جنيهًا عيار 21: 5625 جنيهًا

5625 جنيهًا عيار 18: 4521 جنيهًا

4521 جنيهًا الجنيه الذهب: 45,000 جنيه

هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع تحرك عالمي محدود للمعدن النفيس، رغم حالة الترقب الكبيرة لقرار الفيدرالي الأمريكي.

تذبذب عالمي قبل الحسم.. سعر الأونصة اليوم

شهدت الأسعار العالمية للذهب انخفاضًا بنسبة 0.2% مع بداية الجلسة، حيث سجلت الأونصة مستوى 4194 دولارًا، بعد أن افتتحت التداول عند 4209 دولارات، قبل أن تستقر بالقرب من 4197 دولارًا.

ويستمر الذهب عالميًا في التذبذب للجلسة السادسة على التوالي قرب مستوى 4200 دولار للأونصة، في نطاق عرضي ضيق يعكس حالة عدم اليقين في الأسواق، خاصة مع بقاء مؤشرات الزخم في وضع محايد وعدم ظهور اتجاه واضح للصعود أو الهبوط.

السوق في انتظار قرار الفيدرالي.. وتوقعات بخفض الفائدة

تختتم لجنة السوق المفتوحة في البنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الممتد ليومين، مع ترجيحات قوية تشير إلى خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس بنسبة احتمالية تصل إلى 88%.

ويتابع المستثمرون تصريحات رئيس البنك جيروم باول، التي ستحدد بوضوح نظرة الفيدرالي لسياسة التشديد النقدي خلال الفترات القادمة. وتتجه الأنظار كذلك إلى توقعات النمو والتضخم التي ستصدر بعد الاجتماع، كونها عنصرًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسواق.

تصريحات هامة تعيد صياغة توقعات السوق

كان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي السابق بالبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظًا لخلافة باول، قد أكد وجود “مجال واسع” لمزيد من خفض أسعار الفائدة. لكنه أشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يغير حسابات الفيدرالي، ما قد يدفعه إلى موقف أكثر تشددًا مما تتوقعه الأسواق.

هذه التصريحات أحدثت موجة من الحذر بين المستثمرين، خصوصًا مع تحركات محدودة للدولار الذي تراجع نسبيًا، ما دعم أسعار المعادن لكنها لم تشهد قفزة كبيرة بسبب الضبابية المرتبطة بقرار الفائدة.

هل يشهد الذهب موجة صعود أم هبوط؟

الأسواق العالمية تترقب إعلان الفيدرالي الليلة، وهو ما يجعل أسعار الذهب في وضع انتظاري، وفي حال جاء قرار الفائدة أقل حدة مما تتوقعه الأسواق، قد يتلقى الذهب دفعة للصعود، أما إذا أظهرت تصريحات باول نبرة تشددية، فقد يتعرض المعدن لضغوط هبوطية.

أما في السوق المصرية، فيظل سعر الذهب مرتبطًا بعاملين رئيسيين:

سعر الأونصة عالميًا تحرك سعر الدولار محليًا

ومع استقرار هذين العاملين نسبيًا اليوم، جاءت حركة الأسعار هادئة دون تغييرات ملحوظة.

استقرار سعر الذهب عيار 21 اليوم يعكس حالة ترقب شديدة في الأسواق المحلية والعالمية الساعات المقبلة ستحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور قرار الفائدة الأمريكي وتصريحات رئيس الفيدرالي.