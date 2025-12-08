الطقس الآن.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب 7 محافظات وتحذيرات من الأرصاد

تشهد عدة محافظات مصرية حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع تزايد معدلات البحث عن حالة الطقس الآن بعد ظهور سحب ممطرة غزيرة يصاحبها البرق والرعد، وتحذيرات عاجلة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات مفاجئة قد تؤثر على المواطنين وحركة الطرق، ويرصد الموجز التفاصيل.

7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض 7 محافظات لسحب ممطرة متفاوتة الشدة تشمل:

مطروح – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – القليوبية – مناطق من القاهرة الكبرى – شمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الأمطار قد تصل إلى حد الغزارة على بعض المناطق، مع احتمالية حدوث ضربات برق ورعد.

أماكن وشدة سقوط الأمطار اليوم

تتوقع الأرصاد اليوم الإثنين سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

وقد تكون غزيرة مساءً على: السلوم – مطروح .

كما تُسجَّل فرص أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة على:

وقد تكون على: . كما تُسجَّل فرص أمطار على: جنوب الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

شمال الصعيد

حلايب وشلاتين (على فترات غير منتظمة)

انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

تشهد البلاد استمرارًا في الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس:

بارد صباحًا

معتدل نهارًا

بارد ليلًا

كما تنشط الرياح على:

السواحل الشمالية – الوجه البحري – القاهرة الكبرى – شمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة على سواحل البحر المتوسط، خاصة:

السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم

وتتراوح سرعات الرياح من 40 إلى 50 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

مدن الجنوب والبحر الأحمر

مرسى علم: 26 / 17

شلاتين: 29 / 22

حلايب: 28 / 23

أبو رماد: 29 / 22

رأس حدربة: 28 / 23

محافظات الوجه القبلي

الفيوم: 20 / 11

بني سويف: 21 / 10

المنيا: 20 / 8

أسيوط: 20 / 7

سوهاج: 21 / 9

قنا: 23 / 11

الأقصر: 24 / 11

أسوان: 24 / 13

الوادي الجديد: 23 / 11

أبو سمبل: 26 / 14

محافظات الوجه البحري والقاهرة

القاهرة: 20 / 12

العاصمة الإدارية: 21 / 11

6 أكتوبر: 21 / 11

بنها: 20 / 12

دمنهور: 19 / 13

وادي النطرون: 20 / 11

كفر الشيخ: 19 / 12

المنصورة: 19 / 12

الزقازيق: 21 / 12

شبين الكوم: 20 / 11

طنطا: 20 / 11

مدن القناة وسيناء

دمياط: 21 / 15

بورسعيد: 22 / 16

الإسماعيلية: 21 / 11

السويس: 21 / 11

العريش: 24 / 14

رفح: 22 / 13

رأس سدر: 22 / 13

نخل: 20 / 7

كاترين: 14 / 5

الطور: 22 / 14

طابا: 19 / 13

شرم الشيخ: 24 / 17

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 21 / 12

العلمين: 20 / 12

مطروح: 20 / 11

السلوم: 19 / 10

سيوة: 20 / 8

مدن البحر الأحمر

رأس غارب: 24 / 16

الغردقة: 23 / 15

سفاجا: 24 / 16

خلاصة الطقس اليوم