هل يصل الذهب إلى 10 آلاف جنيه في 2026؟..خبير يوضح السيناريو الأقرب

بحث متواصل عن أسعار الذهب وسط موجة تقلبات غير مسبوقة

يواصل المصريون متابعة أسعار الذهب بصورة لحظية تقريبًا، في ظل التحركات السريعة التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، وارتفاعات غير مسبوقة ضربت الأسواق خلال الأشهر الماضية. ومع اقتراب العام الجديد 2026، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية وصول جرام الذهب إلى 10 آلاف جنيه، خاصة في ظل حالة التوتر السياسي والاقتصادي التي تضرب عدة مناطق حول العالم، ويرصد الموجز التفاصيل.

خبير الذهب: هذه حقيقة وصول عيار 21 إلى 10 آلاف جنيه

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، حقيقة هذه التوقعات. وقال إن أسعار الذهب بالفعل تتجه للصعود على المدى المتوسط، لكن الوصول إلى 10 آلاف جنيه مطلع 2026 غير مرجح.

وأشار إلى أن السيناريو الأقرب هو أن يسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6000 جنيه في بداية العام، مع إمكانية استمرار الصعود التدريجي إذا استمرت الأزمات العالمية في الضغط على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب المحدثة ضمن النشرة الخدمية اليومية، وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عالميًا: 4198 دولارًا للأوقية.

4198 دولارًا للأوقية. عيار 18: 4811 جنيهًا للجرام.

4811 جنيهًا للجرام. عيار 21: 5613 جنيهًا للجرام بدون المصنعية (وتتراوح المصنعية بين 3% و8%).

5613 جنيهًا للجرام بدون المصنعية (وتتراوح المصنعية بين 3% و8%). عيار 24: 6415 جنيهًا للجرام.

6415 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: 44,904 جنيهات.

وتعكس هذه الأسعار حالة التذبذب المستمرة التي يعيشها السوق، رغم التراجع الطفيف الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع الماضي بقيمة 35 جنيهًا فقط.

لماذا ترتفع أسعار الذهب؟.. تفسيرات اقتصادية مهمة

أكد سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا أن الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب ليست محلية فقط، بل تأتي نتيجة عوامل خارجية مؤثرة، أبرزها الحروب الدائرة في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات اقتصادية عالمية دفعت المستثمرين للجوء إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وأوضح أن أسعار الذهب عالميًا تتأثر كذلك بتوقعات المستثمرين لما قد يعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه المرتقب، حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم صعود الذهب عالميًا.

أسواق الذهب في مصر.. هدوء حذر قبل صعود محتمل

شهد سوق الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي حركة محدودة اتسمت بالهدوء والتراجع البسيط، لكن تقارير اقتصادية – منها تقرير "آي صاغة" – كشفت أن الذهب لا يزال محتفظًا بمكاسبه الأخيرة، وأن الطريق يبدو ممهدًا لصعود جديد مع حلول عام 2026 إذا استقرت المؤشرات العالمية الحالية.

ويرى خبراء أن أي موجة صعود محتملة في الأسعار قد تدفع الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة، خصوصًا مع استمرار الضغوط الجيوسياسية العالمية، وتزايد الطلب على المعدن الأصفر كأداة للتحوط من التضخم.

هل يتكرر سيناريو القفزات القياسية؟

رغم أن توقع الوصول إلى 10 آلاف جنيه للجرام لا يبدو واقعيًا في بداية العام المقبل كما يؤكد الخبراء، إلا أن احتمالات القفزات الكبيرة تبقى قائمة وفقًا لمسار الأحداث العالمية فكل توتر جديد أو تحرك اقتصادي أو عسكري قد ينعكس سريعًا على أسعار الذهب محليًا، سواء بالصعود أو التصحيح المؤقت.