وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

دعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة بين مصر وكوريا الجنوبية.. استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبرامج التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال استخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية والنادرة فى اطار استراتيجية العمل لتعظيم العوائد من الثروات الطبيعية

دعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة بين مصر وكوريا الجنوبية

الموجز ينقل التفاصيل، ورحب الدكتور محمود عصمت ، بالسفير الكورى الجنوبي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى دعم وتعزيز فرص التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الشركات الكورية الجنوبية ، والعمل على زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات وتنمية المهارات وبناء القدرات، في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة التوزيع والحد من الفقد.

وتناول اللقاء بحضور دكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إمكانية التعاون فى مجالات تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الارضيّة الحرجة، والاستفادة من التكنولوجيا التى تمتلكها الشركات الكورية فى هذا المجال، وكذلك التواصل مع عدد من الشركات المعنية للتباحث فى الموضوع ودعم التعاون فى هذا المجال فى اطار العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدين

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدعم وتعزيز الشراكة

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، حريص على دعم التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات، سيما مع هيئة المواد النووية فى موضوع الخامات الارضيّة والمواد والعناصر والمعادن الاقتصادية، مضيفا استمرار العمل فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال.

وأوضح استمرار التعاون مع الجانب الكوري وجذب الشركات الكورية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تدريب عددا من المهندسين المصرين في كوريا في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، هندسة القوى ، قراءة العدادات عن بعد ، إدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية ، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة ، وتقليل الفقد فى اطار استراتيجية عمل الوزارة ، وكذلك برامج تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات

اوضح الدكتور محمود عصمت عدد من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكوريا والتي تتمثل في مشروع تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة والذى تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالى الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وخفض الفقد ، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بعد بإستخدام العدادات الالكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن ، وكذلك تنفيذ بعض محطات التوليد ، وان الوزارة تدعم التعاون وزيادة مساهمة الشركات الكورية فى فى مختلف مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدعم وتعزيز الشراكة

ومن جانبه، أشاد كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء ، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة بمصر ، مشيرا الى اهمية التعاون فى مجال الخامات والمواد الارضيّة النادرة وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء: انضمام مصر رسميًا لبرنامج أفق أوروبا محطة فارقة لتعاونها مع الاتحاد الأوروبي

وزير الكهرباء في زيارة ميدانية للمركز الحقلي التابع لهيئة المواد النووية بمحافظة جنوب سيناء