أسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025.. تراجع عالمي وتحركات محلية قوية

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 حالة من التحرك الملحوظ بعد هبوط سعر الأونصة عالميًا دون مستوى 4200 دولار بنهاية تداولات الأسبوع، مما أنهى فترة من التحركات العرضية واستعاد زخم التغيير قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

في هذا التقرير يستعرض الموجز أسعار الذهب في مصر اليوم، وأسباب التحركات العالمية، وتأثير بيانات الاقتصاد الأمريكي على المعدن النفيس، مع تحديث لأسعار العيارات المختلفة والجنيه الذهب والسبائك.

أسعار الذهب اليوم في مصر – تحديث الأحد 7 ديسمبر 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا في التعاملات الصباحية، وجاءت وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار 24: 6411 جنيهًا

6411 جنيهًا عيار 21: 5610 جنيهات

5610 جنيهات عيار 18: 4809 جنيهات

4809 جنيهات الجنيه الذهب: 44,880 جنيهًا

كما سجل سعر الأونصة عالميًا 4198 دولارًا تقريبًا، مع استمرار الضغط على الدولار.

الدولار الأمريكي تحت الضغط.. والذهب يستفيد

شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا كبيرًا في توقعات خفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع، وسط توقعات خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، مع وصول احتمالات التخفيض إلى نحو 90% في الأسواق.

هذا التوقع دفع الدولار إلى تسجيل أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع أمام سلة العملات الرئيسية، وهو ما أعاد الذهب للارتفاع بسبب العلاقة العكسية التقليدية بين الطرفين.

بيانات أمريكية ضعيفة تدعم أسعار الذهب

تراجع وظائف القطاع الخاص

وفق تقرير ADP، تراجعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر معدل انخفاض منذ عامين ونصف.

ورغم ذلك، تُظهر بيانات تسريح العمالة أن هذا الضعف قد لا يعكس الوضع الحقيقي لسوق العمل.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي

أظهرت البيانات الاقتصادية أيضًا ارتفاع مؤشر الـPCE الأساسي بنسبة 0.3% في سبتمبر، بينما تباطأت الزيادة السنوية إلى 2.8% بدلًا من 2.9% في أغسطس.

هذه الأرقام مجتمعة رفعت من احتمالات اتجاه الفيدرالي إلى خفض الفائدة، الأمر الذي يعد داعمًا لسعر الذهب الذي لا يحقق عائدًا مباشراً، ومع انخفاض الفائدة تتجه الاستثمارات عادةً نحو المعادن.

كيف تؤثر السياسات النقدية على أسعار الذهب؟

خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى:

تقليل عوائد السندات الحكومية

انخفاض جاذبية الدولار

انتقال جزء من السيولة نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا

تعزيز الطلب الاستثماري على السبائك والجنيهات الذهبية

ولهذا يُعد قرار الفيدرالي المرتقب أحد أهم الأحداث المحركة للسوق خلال الأيام القادمة.

تحديثات أسعار الذهب المحلية – بيع وشراء

عيار 24

بيع: 6411.5 جنيه

شراء: 6365.75 جنيه

عيار 21

بيع: 5610 جنيه

شراء: 5570 جنيه

عيار 18

بيع: 4808.5 جنيه

شراء: 4774.25 جنيه

عيار 14

بيع: 3740 جنيه

شراء: 3713.25 جنيه

عيار 12

بيع: 3205.75 جنيه

شراء: 3182.75 جنيه

عيار 9

بيع: 2404.25 جنيه

شراء: 2387.25 جنيه

الجنيه الذهب

بيع: 44,880 جنيه

شراء: 44,560 جنيه

يستمر الذهب في التحرك بين ضغوط البيانات الاقتصادية الأمريكية وترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الذي قد يشعل موجة جديدة من الارتفاع، خاصة في ظل ضعف الدولار العالمي.

وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالأسواق العالمية، مع استمرار الطلب على الجنيه الذهب والسبائك.