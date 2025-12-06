أسعار الذهب ترتفع منتصف تعاملات السبت 6-12-2025.. تحديث جديد للجرام والجنيه الذهب

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسواق الذهب في مصر تحديثًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وسط متابعة كبيرة من المستهلكين والمستثمرين.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 6411 جنيهًا للشراء .

. بلغ سعر البيع 6388 جنيهًا دون المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5610 جنيهات للشراء .

. سجل سعر البيع 5590 جنيهًا دون إضافة المصنعية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 4809 جنيهات للشراء .

. سجل سعر البيع 4792 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي

سجل الجنيه الذهب 44800 جنيه للشراء .

. بينما بلغ سعر البيع 44720 جنيهًا، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب العالمية الآن