أسعار الذهب ترتفع منتصف تعاملات السبت 6-12-2025.. تحديث جديد للجرام والجنيه الذهب
تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت أسواق الذهب في مصر تحديثًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وسط متابعة كبيرة من المستهلكين والمستثمرين.
سعر الذهب عيار 24 اليوم
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 6411 جنيهًا للشراء.
- بلغ سعر البيع 6388 جنيهًا دون المصنعية والضريبة.
سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات
- وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5610 جنيهات للشراء.
- سجل سعر البيع 5590 جنيهًا دون إضافة المصنعية.
سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 4809 جنيهات للشراء.
- سجل سعر البيع 4792 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي
- سجل الجنيه الذهب 44800 جنيه للشراء.
- بينما بلغ سعر البيع 44720 جنيهًا، دون احتساب الضريبة والمصنعية.
أسعار الذهب العالمية الآن
- سجلت أونصة الذهب عالميًا 4198 دولارًا للشراء، وسط تذبذب واضح في الأسواق العالمية.
