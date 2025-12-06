siteName
بيزنس وبورصة

أسعار الذهب ترتفع منتصف تعاملات السبت 6-12-2025.. تحديث جديد للجرام والجنيه الذهب

اسعار الذهب
اسعار الذهب

تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسواق الذهب في مصر تحديثًا جديدًا منتصف تعاملات اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وسط متابعة كبيرة من المستهلكين والمستثمرين.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 24 6411 جنيهًا للشراء.
  • بلغ سعر البيع 6388 جنيهًا دون المصنعية والضريبة.

 

سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات

  • وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5610 جنيهات للشراء.
  • سجل سعر البيع 5590 جنيهًا دون إضافة المصنعية.

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

  • بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 4809 جنيهات للشراء.
  • سجل سعر البيع 4792 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي

  • سجل الجنيه الذهب 44800 جنيه للشراء.
  • بينما بلغ سعر البيع 44720 جنيهًا، دون احتساب الضريبة والمصنعية.

 

أسعار الذهب العالمية الآن

  • سجلت أونصة الذهب عالميًا 4198 دولارًا للشراء، وسط تذبذب واضح في الأسواق العالمية.

 

