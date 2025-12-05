شوف وصل لكام ..ننشر اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الحديد والإسمنت يوميًا، لما تمثله هذه المواد من أهمية أساسية في أعمال البناء والتشييد بمختلف أنواعها، سواء للمشروعات السكنية أو الإدارية.

وفي إطار متابعتنا المستمرة لحركة الأسواق، يعرض موقع ”الموجز” ، أحدث الأسعار المعلنة لهذه المواد، من خلال جدول تفصيلي يتيح للمواطنين معلومات دقيقة تساعدهم على التخطيط لمشروعاتهم بصورة أفضل والتفاصيل كالتالي:

- أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد استقرارًا واضحًا، وجاءت على النحو التالي:

حديد عطية: 37,150 جنيهًا للطن.

حديد المعادي: 37,150 جنيهًا للطن.

حديد العتال: 35,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 37,150 جنيهًا للطن.

حديد مصر ستيل: 36,050 جنيهًا للطن.

حديد العشري: 34,100 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,100 جنيه للطن.

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن.

حديد المصريين: 36,000 جنيه للطن.

حديد بيانكو: 36,300 جنيه للطن.

- سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 37,300 جنيه، وهو من أكثر الأنواع بحثًا نظرًا لجودته واعتماده في أغلب أعمال الإنشاء.

- سعر حديد

بلغ سعر طن حديد عز من أرض المصنع 34,200 جنيه، مقابل سعره الرسمي البالغ 38,200 جنيه.

- أسعار الأسمنت

أسمنت الرمادي: 3080 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3150 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص: 3000 جنيه للطن.

أسمنت بورتلاندي عادي: 3090 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 3100 جنيه للطن.

أسمنت مخلوط: 3150 جنيهًا للطن.

أسمنت أبيض: 3100 جنيه للطن.

أسمنت مقاوم: 2100 جنيه للطن.

أسمنت بوزلاني: 3050 جنيهًا.

أسمنت السويدي: 3170 جنيهًا للطن.

الجبس: 3070 جنيهًا للطن.

أسمنت مصر بني سويف: 2100 جنيه.

أسمنت المعلم: 3100 جنيه.

أسمنت حلوان: 3170 جنيهًا للطن.

- أسعار الزلط

زلط سن: 580 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط عادة: 510 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط فينو: 520 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط مخصوص: 560 جنيهًا للمتر المكعب.

