بيزنس وبورصة

استقرار أسعار الحديد والأسمنت والجبس بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 ديسمبر

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء

شهدت أسواق مواد البناء اليوم الأربعاء 2  ديسمبر 2025 حالة من الثبات السعري، مع محافظة شركات الحديد والأسمنت على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة، في ظل استقرار الطلب واستمرار انتظام التوريدات داخل السوق المحلي.


- أسعار الحديد اليوم في الشركات المختلفة

حافظت شركات الحديد على أسعارها المعلنة دون ارتفاع، وجاءت على النحو التالي:

حديد عز: 38,200 جنيه للطن

السويس للصلب: 35,000 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,100 جنيه للطن

بشاي للصلب: 37,000 جنيه للطن

المراكبي: 35,000 جنيه للطن

الجارحي: 36,000 جنيه للطن

مصر ستيل: 34,700 جنيه للطن


ويستمر كل من حديد عز وحديد المصريين في تسجيل أعلى مستويات سعرية مقارنة بباقي الشركات، فيما توفر شركات مثل مصر ستيل والمراكبي خيارات أقل تكلفة للمستهلكين.

- متوسط أسعار الحديد اليوم

متوسط سعر طن حديد عز: 35,500 جنيه

متوسط سعر طن حديد المصريين: 34,000 جنيه

متوسط سعر طن حديد بشاي: 35,000 جنيه

متوسط سعر طن حديد مصر ستيل: 33,000 جنيه

متوسط سعر طن حديد العشري: 33,000 جنيه

متوسط سعر طن حديد بيانكو: 33,000 جنيه

 

- أسعار الأسمنت اليوم

استقرت أسعار الأسمنت أيضًا دون تغييرات، وسجلت:

الأسمنت البورتلاندي العادي: 3,803 جنيهات للطن

الأسمنت الأبيض: 4,912 جنيهات للطن


ويساهم هذا الاستقرار في دعم مشاريع البناء وتقليل أعباء التكلفة على الشركات والمطورين، خصوصًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


- أسعار الجبس اليوم

بلغ متوسط سعر طن الجبس 1,487 جنيهًا، دون أي تغير مقارنة بالفترة السابقة، مما يساعد على استقرار تكلفة التشطيبات الداخلية للمباني.

 

