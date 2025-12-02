استقرار أسعار الحديد والأسمنت والجبس بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 ديسمبر
شهدت أسواق مواد البناء اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2025 حالة من الثبات السعري، مع محافظة شركات الحديد والأسمنت على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة، في ظل استقرار الطلب واستمرار انتظام التوريدات داخل السوق المحلي.
- أسعار الحديد اليوم في الشركات المختلفة
حافظت شركات الحديد على أسعارها المعلنة دون ارتفاع، وجاءت على النحو التالي:
حديد عز: 38,200 جنيه للطن
السويس للصلب: 35,000 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,100 جنيه للطن
بشاي للصلب: 37,000 جنيه للطن
المراكبي: 35,000 جنيه للطن
الجارحي: 36,000 جنيه للطن
مصر ستيل: 34,700 جنيه للطن
ويستمر كل من حديد عز وحديد المصريين في تسجيل أعلى مستويات سعرية مقارنة بباقي الشركات، فيما توفر شركات مثل مصر ستيل والمراكبي خيارات أقل تكلفة للمستهلكين.
- متوسط أسعار الحديد اليوم
متوسط سعر طن حديد عز: 35,500 جنيه
متوسط سعر طن حديد المصريين: 34,000 جنيه
متوسط سعر طن حديد بشاي: 35,000 جنيه
متوسط سعر طن حديد مصر ستيل: 33,000 جنيه
متوسط سعر طن حديد العشري: 33,000 جنيه
متوسط سعر طن حديد بيانكو: 33,000 جنيه
- أسعار الأسمنت اليوم
استقرت أسعار الأسمنت أيضًا دون تغييرات، وسجلت:
الأسمنت البورتلاندي العادي: 3,803 جنيهات للطن
الأسمنت الأبيض: 4,912 جنيهات للطن
ويساهم هذا الاستقرار في دعم مشاريع البناء وتقليل أعباء التكلفة على الشركات والمطورين، خصوصًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- أسعار الجبس اليوم
بلغ متوسط سعر طن الجبس 1,487 جنيهًا، دون أي تغير مقارنة بالفترة السابقة، مما يساعد على استقرار تكلفة التشطيبات الداخلية للمباني.
