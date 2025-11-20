استقرار أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المصرية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025

تشهد أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وفق الأسعار المُعلنة على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وتُضاف إلى أسعار الحديد داخل المصنع رسوم نقل وضريبة قيمة مضافة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للطن، بينما ترتفع أسعار الأسمنت للمستهلك ما بين 100 و200 جنيه للطن.



- أسعار الحديد اليوم

حديد عز: 39,386 جنيهًا للطن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,500 جنيه للطن

حديد العشري: 36,200 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن

حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن

حديد الكومي: 34,000 جنيه للطن

متوسط الحديد الاستثماري: 37,839 جنيهًا للطن

مصر ستيل: 34,000 جنيه للطن

المدينة: 34,000 جنيه للطن

الجارحي: 36,000 جنيه للطن

العتال: 36,000 جنيه للطن

حديد المعادي: 34,000 جنيه للطن

حديد عطية: 34,000 جنيه للطن

المصانع المدرفلة: تبدأ من 39,000 جنيه للطن

- أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان: 4,151 جنيهًا للطن

الأسمنت الرمادي: 4,073 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3,770 جنيهًا للطن

وادي النيل: 3,800 جنيه للطن

الأسمنت المخصوص: 3,900 جنيه للطن

الأسمنت المخلوط: بين 2,800 و3,250 جنيهًا للطن

الأسمنت المقاوم: بين 3,400 و3,680 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض: بين 4,900 و4,950 جنيهًا للطن

