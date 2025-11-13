بكام النهاردة؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-11-2025 في الأسواق المحلية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن آخر تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، موضحة أن أسعار الحديد تشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة وفرة خام البيليت المستخدم في التصنيع.

- أسعار حديد التسليح للمستهلك اليوم

سجل متوسط سعر طن حديد عز للمستهلك اليوم 39,800 جنيه.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35,100 جنيه في الأسواق المحلية.

- أسعار شركات الحديد المحلية

طن حديد المراكبي: 37,200 جنيه.

طن حديد بشاي: 39,200 جنيه.

طن حديد العشري: 36,100 جنيه.

طن حديد العتال: 37,400 جنيه.

طن حديد المصريين: 37,200 جنيه.

- أسعار الأسمنت اليوم

طن الأسمنت الرمادي: نحو 4,000 جنيه للمستهلك.

طن أسمنت حلوان: 4,100 جنيه.

طن أسمنت السويدي: 4,053 جنيه.

طن أسمنت الفهد: 4,110 جنيه.

طن أسمنت السويس: 4,040 جنيه.

طن الأسمنت المخلوط: 4,110 جنيه.

طن أسمنت المخصوص: 3,260 جنيه.

- حالة السوق الحالية

أوضحت الشركات العاملة في قطاع الصلب أن الاستقرار النسبي في أسعار الحديد والأسمنت يرجع إلى وفرة المواد الخام الأساسية، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

