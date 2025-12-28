معاشات تكافل وكرامة يناير 2026.. رابط الاستعلام وموعد الصرف الرسمي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026، موضحة رابط الاستعلام الإلكتروني، وخطوات معرفة حالة الاستحقاق، بالإضافة إلى موعد الصرف وأماكنه، وذلك في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مظلة الحماية الاجتماعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويُعد برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الدعم النقدي المشروط التي تقدمها الدولة، بهدف مساندة الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة، والأسر محدودة الدخل.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026 لتسهيل حصول المواطنين على بياناتهم دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب.

ويمكن الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط المخصص للخدمة، باستخدام البيانات الأساسية للمستحق.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026

للاستعلام عن حالة المعاش أو معرفة تفاصيل الصرف، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي. اختيار خدمة برنامج تكافل وكرامة من الصفحة الرئيسية. إدخال الاسم الرباعي للمستحق من المعاش. تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه. تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد. الضغط على زر استعلام. تظهر على الفور جميع بيانات المعاش وحالة الاستحقاق.

وتساعد هذه الخدمة المواطنين في متابعة موقفهم من البرنامج بشكل دوري وسريع.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا يوم 15 يناير 2026، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، بما يضمن حصول جميع المستحقين على مستحقاتهم دون تزاحم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة 2026

حددت الوزارة عدة منافذ لصرف المعاشات، لتسهيل عملية الحصول على الدعم، وتشمل أماكن الصرف:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بجميع المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد المصري.

وتتيح هذه المنافذ مرونة كبيرة للمستفيدين في اختيار مكان الصرف الأقرب لهم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية لاستحقاق معاش تكافل وكرامة، أبرزها:

عدم امتلاك المستفيد أصولًا أو عقارات أو سيارات حديثة.

تقديم تقرير طبي معتمد في حالات الإعاقة يثبت الاستحقاق.

التزام الأم بحضور 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية المقررة.

انتظام الأطفال في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وربط الدعم بتحسين مستوى الصحة والتعليم.