رابط وخطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 وموعد الصرف

يشغل موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وطرق الاستعلام عنها بالًا كبيرًا لدى المواطنين المستفيدين، خاصةً مع اقتراب بداية العام الجديد 2026. يوفر هذا التقرير التفاصيل الكاملة حول مواعيد الصرف، خطوات الاستعلام، أماكن صرف المعاشات، والفئات المستحقة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من 15 يناير 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ أخرى توفر طرق صرف متنوعة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين متابعة حالتهم ومعرفة المبلغ المستحق باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المخصص لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي. إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الخانة المخصصة. الضغط على أيقونة «استعلام». ستظهر نتيجة الاستعلام وتشمل: المحافظة، الإدارة الاجتماعية، الوحدة الاجتماعية، الرقم القومي، الاسم، رقم بطاقة تكافل أو كرامة، نوع البطاقة، وحالة البطاقة (سارية/تجميد/إيقاف). في حال كانت البطاقة موقوفة أو مجمّدة، سيتم توضيح السبب، أما إذا كانت سارية، فيظهر المبلغ المستحق لصرفه.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

لراحة المواطنين، توفر الحكومة عدة أماكن لصرف المعاشات، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

التابعة للبنوك. مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

المنتشرة بجميع المحافظات. منافذ فوري وبطاقات ميزة .

وبطاقات . فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الشروط الأساسية للحصول على دعم تكافل وكرامة

يشترط البرنامج توافر مجموعة من المعايير للحصول على المعاش، منها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا لكبار السن.

ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

عدم العمل كموظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

استيفاء شروط الأشخاص ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وجود أطفال في الفئة العمرية من 6 سنوات وحتى التعليم الثانوي، بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

عدم امتلاك أراضٍ زراعية أو سيارات أو عقارات إضافية بخلاف السكن الخاص.

الفئات المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل:

الأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود جدًا.

الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا دون مصدر دخل.

الأيتام الذين لا يمتلكون عائلًا.

النساء المعيلات، سواء أرامل أو مطلقات.

الأطفال في سن الدراسة ضمن الأسر المستحقة.

ينصح المستفيدون بالتحقق من بياناتهم على الموقع الرسمي قبل التوجه لصرف المعاش، لضمان تجنب أي تأخير أو مشاكل في صرف المستحقات، كما يُفضل متابعة الإعلانات الرسمية بخصوص أي تغييرات في مواعيد الصرف أو طرق الاستلام.