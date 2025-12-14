خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 سيبدأ غدًا الاثنين 15 ديسمبر 2025، وسط اهتمام كبير من المواطنين لمعرفة موعد الصرف وأماكنه، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن قيمة الدعم النقدي بالرقم القومي مباشرة عبر موقع الوزارة، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاشات للمستحقين سيبدأ يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، لضمان وصول الدعم النقدي لجميع المستفيدين في موعده.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025

يمكن لكل مواطن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: moss.gov.eg.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط. اختيار برنامج تكافل وكرامة. كتابة الاسم الرباعي للمستحق. تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه. إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق. الضغط على استعلام. ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمعاش.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة يجب توافر الشروط التالية:

حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.

انتظام الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.

حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية.

تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.

عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025

يمكن صرف المعاشات من الأماكن التالية: