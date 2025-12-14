خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 سيبدأ غدًا الاثنين 15 ديسمبر 2025، وسط اهتمام كبير من المواطنين لمعرفة موعد الصرف وأماكنه، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن قيمة الدعم النقدي بالرقم القومي مباشرة عبر موقع الوزارة، ويرصد الموجز التفاصيل.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف المعاشات للمستحقين سيبدأ يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر، لضمان وصول الدعم النقدي لجميع المستفيدين في موعده.
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025
يمكن لكل مواطن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: moss.gov.eg.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط.
- اختيار برنامج تكافل وكرامة.
- كتابة الاسم الرباعي للمستحق.
- تحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.
- الضغط على استعلام.
- ستظهر جميع البيانات المتعلقة بالمعاش.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة يجب توافر الشروط التالية:
- حضور الأم 3 جلسات توعية صحية سنويًا.
- انتظام الأطفال في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.
- حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية.
- تقديم تقرير طبي لحالات الإعاقة يثبت استحقاق الدعم.
- عدم امتلاك أصول أو عقارات أو سيارات حديثة.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025
يمكن صرف المعاشات من الأماكن التالية:
- بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
- ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.
- تكافل
- المواطنين
- الموجز
- مصر
- وزارة التضامن
- صرف المعاشات
- تكافل وكرامة
- التضامن الاجتماعى
- وزارة التضامن الاجتماعي
- برنامج تكافل وكرامة
- بنك ناصر الاجتماعى
- صرف المعاش
- معاش تكافل وكرامة
- موعد صرف معاش تكافل وكرامة
- معاشات تكافل وكرامة
- صرف معاش تكافل وكرامة
- تكافل وكرامه بالرقم القومى
- الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
- شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
- خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى
- رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر
- صرف معاشات تكافل وكرامة
- الحصول على معاش تكافل وكرامة
- تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
- تكافل وكرامة 2025
- معاش تكافل وكرامة 2025
- معاش تكافل
- الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
- الهيئة القومية للبريد المصري
- خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
- الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
- خدمة إلكترونية