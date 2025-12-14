عمرو وهبة يعلّق على تصريحات أحمد السقا:الناس بقت عنيفة والهزار اتحول لهجوم

أثار الجدل الذي أعقب تصريحات الفنان أحمد السقا حول تعرضه لهجوم واسع من الجمهور بعد فيديو دعمه للنجم المصري محمد صلاح، تفاعلات كبيرة داخل الوسط الفني، كان أبرزها تعليق الفنان عمرو وهبة، الذي تحدث بصراحة عن تصاعد حدة العنف اللفظي على مواقع التواصل الاجتماعي وخروج الأمور عن إطار الهزار المقبول، ويستعرض الموجز التفاصيل.

عمرو وهبة: الهزار اختفى والناس بقت متحفزة

عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، علّق الفنان عمرو وهبة على أزمة أحمد السقا، مؤكدًا أن المناخ العام على السوشيال ميديا تغيّر بشكل ملحوظ، وقال إن الناس أصبحت أكثر عنفًا وحدة في ردود أفعالها، ولم تعد تفرّق بين المزاح والنقد والهجوم الشخصي.

وأوضح وهبة أنه من أكثر الأشخاص الذين يحبون الهزار وخفة الظل، مشيرًا إلى أن أحد أسباب شهرته الأساسية كان فيديو ساخر قدمه سابقًا عن أحمد السقا نفسه، وهو الفيديو الذي قام السقا بمشاركته وقتها، وكان سببًا في تعريف الجمهور به بشكل أوسع.

انتقادات حادة وتعليقات مسيئة على السوشيال ميديا

أشار عمرو وهبة إلى أن ما يحدث حاليًا تجاوز حدود النقد أو السخرية المقبولة، مؤكدًا أن التعليقات المسيئة أصبحت ظاهرة يومية، بغض النظر عن محتوى المنشور أو طبيعته، قائلًا إن أي شخص يتصفح التعليقات على حساباته سيلمس بنفسه حجم العنف اللفظي المنتشر.

وأضاف أن هذا المناخ المشحون جعل التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا مرهقًا نفسيًا، سواء للفنانين أو لغيرهم من المستخدمين، خاصة مع غياب الحدود بين الرأي والهجوم.

أحمد السقا يفتح قلبه بعد فيديو دعم محمد صلاح

وكان الفنان أحمد السقا قد تحدث في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، معبرًا عن حزنه الشديد من حجم الهجوم الذي تعرض له عقب نشره فيديو لدعم محمد صلاح، مؤكدًا أن الأمر أثر فيه نفسيًا بشكل كبير.

وقال السقا إن الإساءة التي تعرض لها استمرت لساعات طويلة، واصفًا ما حدث بأنه “تشويه معنوي” غير مبرر، متسائلًا عن سبب تحويل موقف إنساني وعفوي إلى مادة للهجوم والإهانة.

السقا: لن أحرر بلاغات رغم الإهانات

ورغم حدة الهجوم، شدد أحمد السقا على أنه لن يتقدم ببلاغات قانونية ضد أي شخص أساء إليه، مؤكدًا أنه مسامح، ولا يسعى لإيذاء أحد، لكنه في الوقت نفسه يرفض الإهانة الشخصية والتقليل من احترامه وتاريخه الفني.

وأشار إلى أن أقل إهانة يعاقب عليها القانون بالسجن، لكنه اختار التسامح، انطلاقًا من قناعته الشخصية، وليس ضعفًا أو تراجعًا عن حقه.

دعم محمد صلاح كان بعفوية وصدق

أكد السقا أن الفيديو الذي أثار الجدل لم يكن يهدف سوى لدعم محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، نافيًا وجود أي نوايا أخرى وراءه، وقال إن حديثه جاء بعفوية وصدق دون ترتيب أو حسابات مسبقة.

وأوضح السقا أنه ليس في موقع يخاطب فيه إدارة نادي ليفربول أو يتدخل في قراراتها، وإنما تصرف كمحب ولاعب سابق لكرة القدم يشعر بالفخر تجاه أحد أنجح اللاعبين المصريين عالميًا.

تصريحات صادمة عن الاعتزال

وفي ختام حديثه، أطلق أحمد السقا تصريحًا صادمًا، قال فيه إنه مستعد لترك التمثيل واعتزال المهنة إذا كان وجوده غير مرحب به، مؤكدًا أنه قادر على تحمل أي نقد فني، لكنه لا يقبل بالإساءة أو التشكيك في نواياه.