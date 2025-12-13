عبلة كامل تطمئن جمهورها على حالتها الصحية وتوجه الشكر للرئيس السيسي

طمأنت الفنانة القديرة عبلة كامل جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، وذلك في أول تعليق لها بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكفل الدولة بعلاج كبار الفنانين، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا داخل الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز التفاصيل.

رسالة شكر للرئيس السيسي ودعم للفنانين

وخلال رسالة صوتية خاصة لبرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة «النهار»، استهلت عبلة كامل حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرة عن تقديرها الكبير لقراره الإنساني. وأكدت أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بالفنانين وتقديرها لدورهم الثقافي والفني، قائلة إن المبادرة جاءت بمثابة «لفتة حنونة وهايلة» أسعدتها بشكل كبير.

طمأنة الجمهور على حالتها الصحية

وحرصت الفنانة المعتزلة على طمأنة جمهورها، مشددة على أنها بخير ولا تعاني من أي مشكلات صحية حالية. وأوضحت أنها خضعت لعمليات جراحية في فترات سابقة، وأن حالتها الصحية تحسنت بعدها بشكل كامل، لافتة إلى أن تلك العمليات كانت على نفقتها الخاصة، وأنها لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي علاج أو دعم طبي.

وأكدت عبلة كامل أنها تشعر بمحبة الجمهور ودعواتهم الصادقة، معربة عن امتنانها لكل من دعا لها، ومتمنية للجميع الصحة والعافية، وأن يبقى الجميع في أفضل حال.

رسالة امتنان لكل من دعا لها

وفي لفتة إنسانية، وجهت عبلة كامل الشكر لكل من دعا لها بالشفاء، مؤكدة أن الدعاء الصادق له أثر طيب في النفوس، وتمنت أن ترد الملائكة على أصحاب هذه الدعوات بمثلها، في تعبير يعكس روحها المتواضعة وقربها من جمهورها.

عتاب رقيق لرواد مواقع التواصل

وتطرقت الفنانة القديرة إلى بعض التعليقات التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى أنها «غير محتاجة للعلاج على نفقة الدولة». وعلقت على ذلك برسالة عتاب رقيقة، داعية إلى الرفق بالقلوب، مؤكدة أنها تسامح الجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للمحبة قضية، متمنية الخير للجميع.

لا حسابات رسمية لعبلة كامل على السوشيال ميديا

وحسمت عبلة كامل الجدل حول وجود حسابات رسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة بشكل قاطع أنها لا تمتلك أي حساب أو صفحة على أي منصة، ولن يكون لها وجود رقمي في المستقبل. وأوضحت أن دائرتها الشخصية مغلقة تمامًا، وأن أي تصريحات منسوبة لها عبر الإنترنت لا تمت لها بصلة.

ختام مؤثر ورسالة شكر للإعلام

واختتمت عبلة كامل رسالتها بتوجيه الشكر للإعلامية لميس الحديدي وفريق برنامج «الصورة»، معبرة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لتوجيه هذه الرسالة إلى جمهورها، وأكدت في ختام حديثها أن الجميع سيكون بخير، مكررة شكرها لكل من اهتم بحالتها وسأل عنها.

بهذه الرسالة، أعادت عبلة كامل التأكيد على مكانتها الخاصة في قلوب جمهورها، وعلى تقديرها لكل من دعمها، في مشهد إنساني يعكس قيمة الفن والفنانين في المجتمع المصري.