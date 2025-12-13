أعراض وأسباب التهاب الأحبال الصوتية بعد إصابة يسرا اللوزي.. متى يفقد المريض صوته؟

تعرضت الفنانة يسرا اللوزي لإصابة مفاجئة بالتهاب الأحبال الصوتية، ما اضطرها إلى الاعتذار عن المشاركة في مسرحية «المورستان» التي كان من المقرر عرضها على مسرح الفلكي بوسط البلد، ليتم الاستعانة بالفنانة إيناس الفلال لتقديم الدور بدلًا منها. وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على التهاب الأحبال الصوتية، أسبابه، أعراضه، وطرق الوقاية منه.

ما هو التهاب الأحبال الصوتية؟

التهاب الأحبال الصوتية، أو التهاب الحنجرة، هو حالة مرضية تصيب صندوق الصوت الموجود في الحنجرة، نتيجة التهيج أو العدوى أو الإفراط في استخدام الصوت. تحتوي الحنجرة على حبلين صوتيين مسؤولين عن إنتاج الصوت من خلال الاهتزاز المنتظم، وعند تعرضهما للالتهاب يحدث تشوه في الصوت وقد يصل الأمر إلى فقدانه مؤقتًا.

ينقسم التهاب الحنجرة إلى نوعين:

التهاب حاد : يستمر لفترة قصيرة، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا.

: يستمر لفترة قصيرة، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. التهاب مزمن: يستمر لفترة طويلة وقد يرتبط بعوامل مستمرة مثل التدخين أو ارتجاع حمض المعدة.

أعراض التهاب الأحبال الصوتية

تؤثر الإصابة بالتهاب الأحبال الصوتية بشكل مباشر على جودة الصوت، وقد تظهر مجموعة من الأعراض أبرزها:

بحة في الصوت أو تغيّر نبرته.

فقدان الصوت مؤقتًا.

ألم أو دغدغة في الحلق.

جفاف الحلق.

التهاب الحلق.

سعال جاف.

الرغبة المستمرة في تنظيف الحلق.

وعادة ما تستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وفي حالات أقل شيوعًا، قد تظهر أعراض أكثر حدة مثل الحمى، صعوبة البلع، أو الشعور العام بالإرهاق، ما يستدعي استشارة الطبيب.

أسباب التهاب الأحبال الصوتية

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى التهاب الأحبال الصوتية، ومن أبرزها:

التعرض للأبخرة الكيميائية.

الحساسية.

تعاطي الكحول.

التدخين أو التدخين السلبي.

ارتجاع حمض المعدة المزمن (GERD).

التهاب الجيوب الأنفية المزمن وسيلان الأنف الخلفي.

الإفراط في استخدام الصوت، مثل الصراخ أو الغناء لفترات طويلة.

العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

طرق الوقاية من التهاب الأحبال الصوتية

يمكن تقليل فرص الإصابة بالتهاب الأحبال الصوتية من خلال اتباع عدد من الإرشادات الصحية، أهمها:

تجنب التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي.

تقليل تناول الكحول والكافيين لتجنب جفاف الحلق.

الإكثار من شرب الماء للحفاظ على رطوبة الحنجرة.

الحد من تناول الأطعمة الحارة التي قد تسبب ارتجاع الحمض.

تناول غذاء صحي متوازن غني بالفواكه والخضروات.

تجنب تنظيف الحلق بشكل متكرر لأنه يزيد من تهيج الأحبال الصوتية.

غسل اليدين باستمرار والابتعاد عن المصابين بنزلات البرد والإنفلونزا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

في حال استمرار بحة الصوت أو فقدانه لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو ظهور أعراض شديدة مثل صعوبة التنفس أو البلع، يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب.

تجربة يسرا اللوزي مع التهاب الأحبال الصوتية تبرز أهمية العناية بالصوت، خاصة لدى الفنانين والإعلاميين، فالصوت أداة عمل لا تقل أهمية عن أي عضو آخر في الجسم.