siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

حوادث ومحاكم

حماة عروس المنوفية تكشف تفاصيل جديدة عن علاقة زوجة ابنها قبل مقتلها

حماة عروس المنوفية
حماة عروس المنوفية

ريهام سعيد تكشف كواليس صادمة عن واقعة عروس المنوفية

علّقت الإعلامية ريهام سعيد على حلقة مقتل عروس المنوفية، مؤكدة أن العلاقة بين الزوجة وأسرة الزوج كانت معقدة، وقالت: "مين قال إن الست بتتجوز عشان تخدم أم العريس"، مشيرة إلى سلوكيات داخل المنزل أثارت العديد من التساؤلات، ويرصد الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

مقتل مهندس كيميائي نووي في الإسكندرية.. جريمة غامضة تهز الشارع المصري

الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية في واقعة مقتل طفل الإعدادي بالإسماعيلية.. تطورات جديدة في التحقيقات

 

تصريحات الحماة: خراب بيتي مش سهل عليّا

قالت حماة عروس المنوفية في لقائها مع البرنامج:
"إحنا ناس غلابة على قد حالنا.. وخراب بيتي مش سهل عليّا، والمرحومة كانت بتنزل تاكل معايا."

وأكدت أنها كانت الأقرب إلى العروس في شهورها الأخيرة قبل الحادث، وأن العلاقة بينهما لم تكن متوترة كما يتم تداوله.

 

حماة العروس: كنت بروّح السوق بدل نسوان ولادي

كشفت الحماة عن تفاصيل حياتهم اليومية، موضحة أنها كانت تتولى مسؤولية التسوق بالكامل:
"أنا اللي بروح السوق.. نسوان ولادي ميعرفوش يشتروا حاجة."

وأضافت أنها لم تكن تسمح للعروس بالخروج كثيرًا بسبب حملها:
"مكنتش بخرجها عشان حامل."

 

ريهام سعيد: الحماة عارفة كل تفاصيل بيت العروس

أشارت ريهام سعيد إلى أن الحماة بدت مطلعة على تفاصيل دقيقة داخل منزل العروس، قائلة إن الحماة قامت بفتح ثلاجة بيت الضحية وكانت على علم بكل ما فيها، في إشارة إلى قربها الشديد من حياتها اليومية.

 

خلفية القضية

تأتي هذه التصريحات في ظل متابعة واسعة لملف مقتل عروس المنوفية، وهي القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، وسط مطالبات بكشف كل ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين.

 

تم نسخ الرابط