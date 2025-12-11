محمد رمضان يقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية

استضافت جيهان عبد الله، مقدم برنامج «أجمد 7» عبر إذاعة «نجوم إف.إم»، النجم محمد رمضان، في حلقة خاصة ناقش خلالها آخر أعماله الفنية وأبرز إنجازاته، ويكشف الموجز التفاصيل.

سعادة بحضور «نجوم إف.إم»

أعرب محمد رمضان عن سعادته بالاستضافة قائلاً:

"متشرف بوجودي على (نجوم إف.إم)، كيان عريق تربينا عليه، وجمهوره جزء كبير من شخصيتي."

وأشار إلى أن اللقاء يمثل إضافة مهمة له، ويتيح له التواصل المباشر مع مستمعي الإذاعة.

الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

كشف رمضان عن تسجيل وتصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، موضحًا أنها المرة الثانية على التوالي التي يقدم فيها الأغنية الرسمية لهذا الحدث الضخم، وهو إنجاز غير مسبوق لفنان مصري.

وأضاف أنه يسعى دائمًا لانتشار فنه في أفريقيا والعالم، مستعينًا بأساليب تناسب الجمهور الإفريقي، مع الحفاظ على الغناء باللغة العربية.

الغناء والتمثيل تحت مظلة واحدة

أكد رمضان أن الغناء والتمثيل جزء من فن واحد، مشيرًا إلى أنه منذ بداياته كان يدمج الأغاني في أعماله المسرحية والسينمائية، وأنه يسعى دائمًا للوعي قبل السعي لتقديم كل جديد لجمهوره في الساحة الغنائية المليئة بالنجوم والأنواع الموسيقية المختلفة.

تعزيز صورة النجم المصري عالميًا

أكد رمضان حرصه على ترسيخ صورة الفنان المصري عالميًا، مشيرًا إلى أنه يسعى لجعل النجم المصري مصدر إبهار للناس خارج مصر، وذلك من خلال أعماله وأسلوبه الفريد في الأداء واختياراته الفنية.

تكريم محمد رمضان بالميكروفون الذهبي

قبل بداية الحلقة، أهدت هالة حجازي، المدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، محمد رمضان ميكروفون «نجوم إف.إم» الذهبي تقديرًا لإسهاماته الفنية والغنائية، ضمن احتفالية بسيطة خلال الحلقة.

عن برنامج «أجمد 7»

يُقدَّم البرنامج بواسطة جيهان عبد الله ويُذاع عبر تردد 100.6 FM، بالإضافة إلى قناة «نجوم إف.إم TV» على النايل سات تردد 11900 رأسي، ويُعنى بأحدث الأغاني في مصر والعالم العربي.