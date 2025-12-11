siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

وزير الكهرباء يتفقد جناح هيئة الطاقة الذرية على هامش مؤتمر ومعرض IRC EXPO

وزير الكهرباء يتفقد
وزير الكهرباء يتفقد جناح هيئة الطاقة الذرية

هيئة الطاقة الذرية تعرض منتجاتها بمؤتمر ومعرض IRC EXPO.. زار صباح اليوم الدكتور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جناح هيئة الطاقة الذرية على هامش فاعليات مؤتمر ومعرض IRC EXPO المقام في أرض المعارض بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من الوزراء.

هيئة الطاقة الذرية تعرض منتجاتها بمؤتمر ومعرض IRC EXPO

الموجز ينقل التفاصيل، وكان في استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من علماء الهيئة الذين عرضوا آخر المنتجات والمخرجات البحثية لعلماء الهيئة والتي تمثلت في طفرات القمح "قمح خبز – طاقة 152 وقمح ديورم – طاقة 4" وهي طفرات أعلى إنتاجية من الطفرات التقليدية إلى جانب الكواشف الإشعاعية التي تنقسم إلى الكواشف الإشعاعية اللونية وهي كواشف كيميائية يتغير لونها من الأصفر إلى الأحمر ثم البنفسجي عند التعرض للإشعاع.

لا يفوتك

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

حماية خصوصية هاتفك.. جهاز تنظيم الاتصالات يحذر من الروابط المجهولة

وتُستخدم للتحقق البصري من تعقيم المنتجات الطبية ومعالجة الأغذية بالإشعاع وفق المعايير الدولية وكواشف تشعيع الدم كواشف كيميائية يتغيّر لونها من الأصفر إلى الأحمر عند جرعات منخفضة، وتُستخدم على أكياس الدم للتحقق بصرياً من تعرضها لأشعة جاما أو أشعة إكس أثناء التشعيع.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يستقبل السفير البريطاني لبحث التعاون المشترك والتوسع بمجالات الطاقة المتجددة 

وزير الكهرباء يستقبل سفير كوريا الجنوبية لدعم وتعزيز الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة

لا يفوتك

هيئة الطاقة الذرية تتسلم شهادة التجديد الثانية للأيزو ISO لمركز التدريب

بمشاركة 7 دول عربية.. الطاقة الذرية تطلق ورشة حول «الأمن السيبراني والأمان النووي»

وزير الكهرباء يشارك فى مائدة مستديرة برئاسة الرئيس بوتين حول الطاقة الذرية
تم نسخ الرابط