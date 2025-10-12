هيئة الطاقة الذرية تتسلم شهادة التجديد الثانية للأيزو ISO لمركز التدريب

هيئة الطاقة الذرية تتسلم شهادة التجديد الثانية للأيزو.. في إطار سعي هيئة الطاقة الذرية الدائم لتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية وتطوير منظومتها الإدارية والتدريبية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، شهد مركز التدريب بالهيئة احتفالًا رسميًا بتسلم شهادة التجديد الثانية للأيزو ISO 21001:2018، وهي المواصفة العالمية الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية.

حضر الاحتفال الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وسعيد النادي مدير عام مركز التدريب، ومن المجلئس الوطني للتدريب والتعليم والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم، والدكتور مدحت عبد الوهاب الأمين العام للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة وممثلي الجهات المعنية بالتطوير المؤسسي والجودة.

الموجز ينشر التفاصيل ففي كلمته، أعرب الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة ومركز التدريب في تطبيق معايير الجودة الشاملة.

وقال في كلمته إن حصول مركز التدريب على شهادة التجديد الثانية للأيزو يؤكد التزام الهيئة بتطوير الأداء المؤسسي، وحرصها على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للتميز بما يعزز مكانة هيئة الطاقة الذرية كمؤسسة وطنية تقود مسيرة البحث والتدريب في مجالات الطاقة النووية السلمية.

كما أشاد الدكتورعمرو الحاج بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الوطني للتدريب في دعم برامج الإصلاح الإداري وبناء القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم يمثل إضافة مهمة في مسيرة التطوير التي تنتهجها الهيئة.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسن صالح رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، إن حصول مركز التدريب على هذه الشهادة الدولية يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في جميع قطاعاتها. مشيرا إلي أن المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع يفخر بأن يكون جزءًا من هذا الكيان العلمي الكبير الذي يجمع بين البحث والتدريب والتطبيق، بما يسهم في تعزيز الدور الريادي لمصر في مجالات التكنولوجيا الإشعاعية وتطبيقاتها السلمية. مؤكدا علي تكامل الجهود بين مراكز الهيئة المختلفة من أجل تطوير منظومة البحث والتدريب بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الدكتور صفوت النحاس بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هيئة الطاقة الذرية تُعد نموذجًا مشرفًا لمؤسسات الدولة في تطبيق أنظمة الجودة الحديثة.

وقال في كلمته إن هذا النجاح يعكس رؤية قيادتها الواعية في بناء كيان مؤسسي قادر على التميز والتأثير محليًا ودوليًا، ويجسد التعاون البنّاء بين المجلس الوطني للتدريب والتعليم والهيئة في تنفيذ برامج تطوير مستدامة تسهم في تعزيز كفاءة الكوادر البشرية والحوكمة الإدارية.

كما أعرب سعيد النادي، مدير عام مركز التدريب، عن اعتزازه بفريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن المركز يعمل وفق منظومة تطوير متكاملة تستند إلى معايير الأداء الدولية.

كما أكد علي دور مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية والسعي الحثيث لتوفير بيئة تدريبية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات في المجالات النووية والإشعاعية.

وفي ختام الاحتفال، أكد الحاضرون أن تجديد شهادة الأيزو يمثل خطوة جديدة في مسار التميز المؤسسي الذي تنتهجه هيئة الطاقة الذرية، ويعزز دورها كصرح علمي وتدريبي وطني يسهم في بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات البحث والتدريب والطاقة النووية السلمية.

