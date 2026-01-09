قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مجانًا في ربع نهائي أمم أفريقيا 2026

مواجهة نارية بين الفراعنة والأفيال

يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في لقاء يُوصف بالنهائي المبكر نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما القاري، ويرصد الموجز التفاصيل.

تأهل منتخب مصر بثلاثية ورسائل قوية

حجز منتخب مصر مقعده في ربع النهائي بعد فوز مقنع على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة أظهر خلالها الفراعنة جاهزية فنية وبدنية عالية، إلى جانب انضباط تكتيكي وروح قتالية عززت طموحات المنافسة على اللقب.

كوت ديفوار يعبر بوركينا فاسو بثقة

في المقابل، تأهل منتخب كوت ديفوار عقب فوز كبير على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، مؤكدًا استعداده الكامل لمواجهة مصر، بعد أداء متوازن دفاعيًا وهجوميًا في دور الـ16.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تُذاع مباراة مصر وكوت ديفوار عبر عدد من القنوات المفتوحة التي تتيح مشاهدة اللقاء مجانًا، أبرزها:

القناة الأرضية الجزائرية الأولى

Arryadia HD الأرضية المغربية

TNT المغربية

ORTM المالية

RTS1 السنغالية

TVGE غينيا الاستوائية

Canal 2 International الكاميرونية

Max Sport 1 البلغارية

Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات المشفرة الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports مباريات كأس الأمم الأفريقية حصريًا عبر باقة beIN Max، مع إمكانية المشاهدة من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect بجودة عالية.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تُقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار في تمام الساعة التاسعة مساءً غدًا السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

طريق منتخب مصر إلى ربع النهائي

تصدر منتخب مصر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، والتعادل مع أنجولا، قبل تخطي بنين في دور الـ16، ليؤكد حضوره القوي في الأدوار الإقصائية.

تاريخ وإنجازات الفراعنة في أمم أفريقيا

يُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، والأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، ما يمنحه أفضلية تاريخية ومعنوية قبل مواجهة كوت ديفوار.