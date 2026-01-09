السيطرة على حريق مخزن مواسير في المنوفية دون خسائر بشرية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، نجاح قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية في السيطرة الكاملة على حريق اندلع بمخزن مواسير بقرية سنتريس التابعة لمركز أشمون، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، وذلك بفضل سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل الحريق وإجراءات السيطرة

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان رسمي صدر اليوم، أن الحريق نشب داخل مخزن مواسير مملوك لشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد النيران بالكامل ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، مع تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة.

إصابات بالاختناق وخروج المصابين بعد العلاج

وأشار المحافظ إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 15 حالة باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لافتًا إلى خروج جميع المصابين بعد تحسن حالتهم الصحية، وعدم وجود أي إصابات خطيرة.

وأكد أبو ليمون حرصه على متابعة الحالة الصحية للمصابين أولًا بأول، والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، إلى جانب المتابعة اللحظية لتداعيات الحادث لضمان عدم تجدد الاشتعال أو وقوع أي أضرار إضافية.

دفع معدات وسيارات إطفاء وإسعاف

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم تكليف السكرتير العام المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالانتقال الميداني إلى موقع الحريق، حيث جرى الدفع بنحو 14 سيارة إطفاء، و5 سيارات إسعاف، و5 سيارات فنطاس مياه، بالإضافة إلى 3 سيارات نافوري، وذلك في إطار خطة التعامل السريع مع الحوادث الطارئة والسيطرة الكاملة على الموقف.

إشادة بجهود الحماية المدنية والأجهزة المعنية

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، وأطقم الإسعاف والأجهزة الطبية، مشيدًا بجهودهم الكبيرة وسرعة استجابتهم التي ساهمت في احتواء الحريق ومنع وقوع خسائر بشرية.

بلاغ رسمي وبدء التحقيقات

وكان مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة المنوفية قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن خاص بشركة «سوميت» بمنطقة سنتريس بمركز ومدينة أشمون وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.