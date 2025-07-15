رئيس الوزراء يصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية

تجديد تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتجديد تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية المصرية.

ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرته العلمية والإدارية المتميزة في قيادة الهيئة والموجز ينشر التفاصيل.

تجديد تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية

جديد تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية وكان الدكتور عمرو الحاج قد تولى رئاسة الهيئة منذ عام 2021 وحتى عام 2025، ويُعد هذا القرار تجديدًا للثقة في قيادته، لما قدمه من جهود بارزة في تطوير البنية التحتية البحثية وتعزيز برامج تدريب الكوادر الشابة، بالإضافة إلى تفعيل برامج التعاون مع عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر

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