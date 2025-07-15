بقدرة 300 ميجاوات.. تفاصيل تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين

تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين.. تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تشغيل أول محطة طاقة شمسية تعمل بنظام بطاريات التخزين بقدرة 300 ميجا وات بالتعاون مع شركة "أيميا باور" الإماراتية التابعة للنويس للاستثمار، والتى نجحت فى بدء التشغيل التجارى لأول نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على مستوى المرافق في مصر، وذلك في 25 يونيو 2025 وقبل الموعد المحدد.

ويعمل المشروع الجديد بسعة 300 ميجا وات/ساعة ويعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ويُعد هذا النظام امتدادًا لمحطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجا وات في أسوان، والتي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد داخل مصر.

تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين

الموجز يكشف تفاصيل تشغيل أول محطة طاقة شمسية بنظام بطاريات التخزين، إذ يمثل هذا المشروع دفعة قوية لاستقرار شبكة الكهرباء ودعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، وتم تمويله من مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، ويعد الأول من نوعه في شمال أفريقيا، ما يعزز من مكانة "أيميا باور" كلاعب رئيسي في مجال حلول الطاقة المتكاملة.

ومن جهته، أعرب حسين النويس، رئيس مجلس إدارة "أيميا باور" عن فخره بهذا المشروع الرائد الذي يعزز من مرونة شبكة الكهرباء في مصر ويدعم طموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا التزام الشركة كشريك رئيسي لمصر في الابتكار والاستدامة في أفريقيا.

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