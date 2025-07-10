siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء

حقيقة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات.. نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات على مستوى الجمهورية. 

حقيقة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات

الموجز يعرض التفاصيل، حيث أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ماحدث صباح اليوم الخميس فى منطقة شبرمنت بمحافظة الجيزة، كان احتراق لكشك يغذى ثلاثة شوارع معروف باسم "وسط البلد" قدرة 1 ميجا، أسفل إحدى البنايات بالمنطقة.

لا يفوتك

مباحثات مكثفة بين الكهرباء وقطاع الأعمال العام للتعاون في الصناعات كثيفة الاستهلاك

مباحثات مكثفة بين الكهرباء والبترول لتوفير احتياجات محطات التوليد من الوقود

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه لم يسفر عن أضرار ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم تأمين التغذية الكهربائية للمنازل التى كان يغذيها الكشك على الفور بواسطة ماكينات الطوارئ المتنقلة.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوسائل الإعلام، ضرورة تحرى الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها فى ظل انتشار مواد إعلامية مغلوطة وغير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

رئيس المحطات النووية السابق يلقى محاضرة بالمجمع العلمى عن «الضبعة وأهداف التنمية المستدامة» 

جولة تفقدية لوزير الكهرباء داخل هيئة المواد النووية لمتابعة سير العمل

لا يفوتك

أمجد الوكيل يضع رسائل تنبّه إلى أهمية تعزيز برامج الصيانة في محطات الكهرباء

مباحثات مكثفة بين الكهرباء والإسكان لدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة بالمدن الجديدة

وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لـ روساتوم يتفقدان سير العمل بمشروع محطة الضبعة النووية
تم نسخ الرابط