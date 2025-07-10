الكهرباء تنفي حدوث حريق في أي من محطات المحولات على مستوى الجمهورية

حقيقة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات.. نفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات على مستوى الجمهورية.

حقيقة حدوث حريق فى أى من محطات المحولات

الموجز يعرض التفاصيل، حيث أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ماحدث صباح اليوم الخميس فى منطقة شبرمنت بمحافظة الجيزة، كان احتراق لكشك يغذى ثلاثة شوارع معروف باسم "وسط البلد" قدرة 1 ميجا، أسفل إحدى البنايات بالمنطقة.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه لم يسفر عن أضرار ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم تأمين التغذية الكهربائية للمنازل التى كان يغذيها الكشك على الفور بواسطة ماكينات الطوارئ المتنقلة.

وأهابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بوسائل الإعلام، ضرورة تحرى الدقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها فى ظل انتشار مواد إعلامية مغلوطة وغير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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