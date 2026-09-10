بدر عبد العاطي: مصر تتمسك بوحدة الدول العربية وترفض تقسيمها

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والتعاون الدولي، ثوابت الموقف المصري تجاه عدد من الملفات الإقليمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، إلى جانب التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقائه مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، حيث تناول عددًا من القضايا الإقليمية، من بينها الأوضاع في لبنان وليبيا والسودان، إلى جانب ملف المياه والعلاقات مع إثيوبيا.

بدر عبد العاطي: فرض سيادة لبنان على كامل أراضيه ضرورة

قال بدر عبد العاطي إن مصر تدعم بشكل واضح فرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال والتوتر على الحدود يفاقمان حالة عدم الاستقرار ويعرقلان الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام.

وأشار عبد العاطي إلى أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية من شأنه أن يسهم في حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يعزز سيادتها ويدعم قدرة مؤسساتها الوطنية على بسط نفوذها على كامل أراضي البلاد.

وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الداخلي وحماية الأمن الإقليمي.

مصر تتمسك بوحدة ليبيا وتدعم إجراء الانتخابات

وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد وزير الخارجية أن مصر تواصل التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف الليبية، بهدف دعم جهود توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام القائمة.

وقال عبد العاطي إن القاهرة تدفع باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتوازي، معتبرًا أن تنظيم الانتخابات يمثل خطوة أساسية لاستكمال المسار السياسي وتحقيق الاستقرار، وتمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته ومؤسساته من خلال عملية انتخابية شاملة.

وأكد أن وحدة ليبيا تمثل «خطًا أحمر» بالنسبة لمصر، مشددًا على رفض القاهرة لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو المساس بوحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مصر ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على مؤسسات الدولة، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

مصر ترفض أي كيانات موازية في السودان

وانتقل وزير الخارجية إلى الأزمة السودانية، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع إنشاء أي كيانات موازية للدولة السودانية، وتتمسك بالحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.

وأوضح عبد العاطي أن الشعب السوداني يدفع ثمنًا باهظًا نتيجة استمرار المواجهات، إلى جانب استخدام المسيرات والأسلحة التي تأتي من خارج السودان، معتبرًا أن تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الداخل السوداني يسهم في إطالة أمد الأزمة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة الدولة وينهي معاناة الشعب السوداني.

وشدد وزير الخارجية على أن تقسيم السودان ليس مطروحًا بالنسبة لمصر، مؤكدًا تمسك القاهرة بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

عبد العاطي: مصر لن تسمح بتقسيم السودان

أكد وزير الخارجية أن القاهرة ستواصل دعم السودان وشعبه، والعمل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.

كما شدد على رفض أي محاولات تستهدف تفكيك الدولة أو إنشاء كيانات موازية لها، معتبرًا أن الحفاظ على وحدة السودان يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ويأتي الموقف المصري في ظل استمرار الأزمة السودانية وما تفرضه من تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية، الأمر الذي يدفع القاهرة إلى التأكيد بصورة متكررة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وزير الخارجية: نعترف بحق إثيوبيا في التنمية

وفي ملف العلاقات المصرية الإثيوبية، أكد بدر عبد العاطي أن مصر تعترف بحق إثيوبيا في التنمية، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بحقها في الوجود والحفاظ على أمنها المائي ومصالحها الحيوية.

وأوضح أن ممارسة إثيوبيا لحقها في التنمية يجب ألا تكون على حساب حقوق ومصالح الدول الأخرى، أو تؤدي إلى الإضرار بأمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع الأطراف، وتضمن عدم الإضرار بحقوق دولتي المصب، في إطار التعاون والالتزام بالقواعد والمبادئ المنظمة لاستخدام الموارد المائية المشتركة.

وأشار عبد العاطي إلى أن الجانب الإثيوبي رفض عروضًا من جيبوتي والصومال لاستخدام موانئهما لأغراض تجارية، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس استمرار البحث عن ترتيبات خاصة للوصول إلى البحر، رغم وجود بدائل إقليمية يمكن استخدامها للأغراض التجارية.

مصر تدعو إلى احترام السيادة ومنع التصعيد

وأكد وزير الخارجية أن مصر حريصة على دعم التعاون والتنمية في المنطقة، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة احترام سيادة الدول وحقوقها.

وشدد على رفض اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي أو الإضرار بمصالح الدول، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمات الإقليمية يتطلب حلولًا سياسية تحافظ على مؤسسات الدول ووحدتها.

وتعكس تصريحات بدر عبد العاطي تمسك مصر بعدد من الثوابت في تعاملها مع أزمات المنطقة، أبرزها دعم الدولة الوطنية، والحفاظ على وحدة الأراضي، ورفض مشروعات التقسيم والكيانات الموازية، إلى جانب الدفع نحو الحلول السياسية والانتخابات في الدول التي تشهد أزمات وانقسامات داخلية.

كما تؤكد القاهرة، وفق تصريحات وزير الخارجية، أهمية تحقيق توازن بين حق الدول في التنمية وبين ضرورة احترام حقوق ومصالح الدول الأخرى، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالأمن المائي والسيادة والاستقرار الإقليمي.