تعاون بين الرقابة النووية والطاقة الذرية المجرية بمجالات الأمان النووي والإشعاعي

مجالات الأمان النووي والإشعاعي.. وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الذرية المجرية (HAEA) بشأن «تبادل المعلومات الفنية والتعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي».

وتُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئتين الرقابيتين، وتهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية، وأفضل الممارسات التنظيمية، وتنفيذ أنشطة لبناء القدرات في مجالات الاهتمام المشترك، خاصة في الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي.

مجالات الأمان النووي والإشعاعي

الموجز يستعرض تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة الطاقة الذرية المجرية لتعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي حيث يُجسّد هذا الاتفاق التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير الإطار التنظيمي الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعكس مذكرة التفاهم الأولويات المشتركة لكلا الجانبين.

وتتطلع الهيئة إلى تعاون مثمر وطويل الأمد مع هيئة الطاقة الذرية المجرية، في إطار استراتيجيتها الأوسع نحو دعم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمان النووي والأمن الإشعاعي.

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