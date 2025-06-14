الرقابة النووية: لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة بالخلفية الإشعاعية داخل مصر

متابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. في ضوء التطورات الجارية في المنطقة، تود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن تطمئن المواطنين أنه لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال:

متابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الموجز يكشف تفاصيل متابعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

- متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتهيب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

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