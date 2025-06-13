مدبولي يتابع تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران: تنسيق مالي ولقاء مرتقب حول الطاقة

في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، خاصة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع الموقف عن كثب، مؤكداً التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان استقرار السوق المحلي والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويرصد الموجز التفاصيل.

تنسيق بين المالية والبنك المركزي لزيادة المخزون الاستراتيجي

وأشار مصطفي مدبولي إلى وجود تنسيق مباشر ومستمر بين محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، بهدف اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية نتيجة التصعيد العسكري. وشمل التنسيق العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية والوقود، لضمان توافرها بالأسواق المحلية دون أي نقص.

اجتماع مرتقب لمراجعة سيناريوهات الطاقة

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي عن عقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة مع كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الاجتماع إلى استعراض السيناريوهات المتوقعة لتأثير التصعيد العسكري في المنطقة على قطاعي الكهرباء والبترول في مصر، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

تأهب حكومي ومتابعة لحظية

وأكد مصطفي مدبولي أن الحكومة المصرية في حالة تأهب دائم، وتتابع التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة "أولاً بأول"، مشدداً على أن أمن واستقرار السوق المحلي أولوية قصوى. كما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالأحداث الخارجية، منعاً لإثارة البلبلة بين المواطنين.

يُذكر أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية أثارت قلقاً دولياً، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

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