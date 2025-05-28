هل سيتم زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل؟.. رئيس الوزراء يجيب

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء.. هناك توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بمراعاة ما أثير حول حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى له.

الموجز ينشر لكم عبر التقرير التالي حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل.

زيادة أسعار الكهرباء في يونيو المقبل

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة ما أثير حول تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء، ونراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وموعد إعلان الزيادة يتم إعلانه للجميع ولا يتم التحريك فجأة».

وأوضح مصطفى مدبولى، خلال مؤتمر صحفى له نقلته «اكسترا نيوز»، أنه توجد زيادة سنوية في المرافق الأساسية للكهرباء نفسها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يتم دراسة الزيادة على مرافق الكهرباء بعناية ويؤخد في الاعتبار مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وبناء على ذلك يتم تحديد نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء.

عدم وجود تخفيف أحمال الكهرباء

وقال «مدبولي»، إن جهودًا كبيرة تبذل لاستقدام سفن الترويس لضمان عدم وجود تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل وهو ما تعهدت به الحكومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن مصر كان لديها في السنة الماضية سفينة واحدة للتغييز في حين يوجد حاليًّا سفينتان وتوجد أخريان تصلان خلال الشهر المقبل، بإجمالي 4 سفن.

وأوضح أن كل هذه الجهود تستهدف تأمين احتياجات الدولة من شحنات الغاز التي تستهدف ضخها، مؤكدا أن هذا الصيف سيشهد أقل حجم إنتاج للغاز من الحقول المصرية.

إيرادات هيئة الأوقاف 3 مليار جنيه سنوياً

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن إيرادات هيئة الأوقاف 3 مليار جنيه سنوياً ، موضحا فيما يتعلق بما أثير حول تحريك أسعار الكهرباء " نتحرك وفقا لقيمة تكلفة الكهرباء ونراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية وموعد إعلان الزيادة يتم إعلانه بشكل معلن للجميع ولا يتم التحريك فجأة ".

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