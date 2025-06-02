مدبولي يقود خطة تمكين الشركات الناشئة.. 228 مليون دولار تمويلات وخارطة تحفيزية جديدة

في إطار جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة مستجدات منظومة الشركات الناشئة، وآليات دعمها لتصبح رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تمويلات قياسية في 5 أشهر

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا أشار إلى أداء قوي للشركات الناشئة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث نجحت في جذب تمويلات بقيمة 228 مليون دولار عبر 16 صفقة، بزيادة 130% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وسيطرت الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا العقارية على 33% من إجمالي الاستثمارات، فيما سجل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات بـ5 صفقات تمثل 32% من حجم الاستثمار.

ميثاق وطني للشركات الناشئة

ضمن خطوات استراتيجية لتحفيز بيئة الابتكار، عرضت الوزيرة ملامح "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، الذي يُعد الأول من نوعه، وتم تطويره بمشاركة مختلف الجهات المعنية.

يهدف الميثاق إلى:

تعزيز الثقة بين الحكومة ورواد الأعمال.

تقديم حوافز غير ضريبية.

تيسير الإجراءات الحكومية.

إشراك الشركات الناشئة في تنفيذ المشروعات القومية.

تحسين بيئة الاستثمار من خلال بنية تحتية، تمويل، وكفاءات بشرية.

برنامج دعم الشركات سريعة النمو

طرحت الوزيرة برنامجًا جديدًا يستهدف دعم الشركات ذات النمو المرتفع عبر:

تقديم دعم فني عبر خبراء حكوميين.

ربط الشركات بالمستثمرين الدوليين.

خلق شراكات استراتيجية محلية وعالمية.

تنظيم فعاليات لعرض إنجازات الشركات أمام المستثمرين.

ويُركز البرنامج على قصص النجاح كوسيلة لبناء الثقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع إبراز مصر كوجهة تنافسية لريادة الأعمال في المنطقة.

تكامل حكومي لإنجاح المنظومة

شهد الاجتماع تأكيدًا على تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر لضمان إزالة العقبات أمام الشركات الناشئة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بنية تحتية رقمية ومالية متكاملة. كما تمت مناقشة أهمية إدماج التعليم والتدريب في منظومة ريادة الأعمال، من خلال الجامعات والمراكز البحثية، بهدف تخريج جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المنافسة عالميًا.

وأكد المشاركون أن تحفيز الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تحتضن الابتكار وتدعم الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد رقمي ومعرفي.

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