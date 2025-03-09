رئيس الوزراء: احتياطيات النقد الأجنبي مطمئنة وتوافر السلع الأساسية مستمر

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، آخر التطورات المتعلقة بالسياسات النقدية والملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها التدفقات الدولارية ومستوى الاحتياطي الأجنبي.

وبناءً على ذلك الموجز يرصد تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي، الذي ؤكد من خلاله أن احتياطيات النقد الأجنبي مطمئنة وتوافر السلع الأساسية مستمر.

احتياطيات النقد الأجنبي مطمئنة

ومن ناحيته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لقاء رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي ركّز على متابعة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وتم التأكيد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية، ما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويؤمن احتياجات الدولة من العملة الصعبة.

توفير السلع الأساسية

وأشار إلى أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ انعكس بشكل إيجابي على السوق المحلية، إذ ساهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون نقص، إلى جانب تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار عمل المصانع، ما يدعم حركة الإنتاج والاستثمار.

وشهد لقاء رئيس الوزراء بمحافظ البنك المركزي أيضًا التأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف تعزيز الحصيلة الدولارية وضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحّد للعملة الأجنبية، بما يسهم في استقرار الأسواق المالية ويعزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري.

وتابع لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.

إشادة بجهود البنك المركزي في دعم الاقتصاد

وفي ختام الاجتماع، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لمحافظ البنك المركزي على الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتعاون المستمر في تدبير الاحتياجات الدولارية، ما ساهم في تكوين مخزون آمن من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، مما يدعم استقرار القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.

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