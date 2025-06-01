بيان عاجل بشأن إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى.. حددت وزارة العمل اليوم الأحد، تفاصيل إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل.

موعد إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

وقال محمد جبران وزير العمل إن الفترة من الخميس 5 يونيو وحتى الإثنين 9 يونيو ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص وذلك تماشيًا مع قرار رئيس الوزراء.

وزير العمل

إجازة عيد الأضحى

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه حول إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة، كلما أمكن ذلك، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والقومية لهذه المناسبات، خاصة في ظل الأهمية الدينية والوطنية التي يمثلها عيد الأضحى المبارك لدى الشعب المصري.

إجازة مدفوعة الأجر وفقًا لقانون العمل

أوضحت وزارة العمل، في كتاب دوري صدر اليوم الأحد، أن العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، يحق لهم الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال فترة العيد.

وأكدت الوزارة أن منح الإجازة يخضع للاعتبارات التنظيمية التي تتيح لصاحب العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة مضاعفة أجر العامل طبقًا لما ينص عليه القانون، وهو ما يُعد حماية قانونية متوازنة بين حق العامل واحتياجات سوق العمل.

منشور إجازة عيد الأضحى

وجه الوزير محمد جبران رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل في جميع المحافظات، بضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري في أماكن العمل والإنتاج، والتنبيه على إدارات الموارد البشرية بضرورة وضعه موضع التنفيذ الفوري.

منشور الإجازة

ويأتي القرار في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، والذي ينص على اعتبار الفترة ذاتها إجازة رسمية للعاملين في كافة أجهزة الدولة، بما يشمل الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مع التأكيد على استمرار الامتحانات الدراسية في مواعيدها كما تقررها الجهات المختصة.

تهنئة وزير العمل بمناسبة عيد الأضحى

وفي ختام البيان، تقدم وزير العمل، السيد محمد جبران، بخالص التهاني لعمال مصر وشعبها الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الوطن بالخير واليمن والبركات، تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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