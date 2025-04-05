موعد إجازة عيد الأضحى 2025 فلكيًا للعاملين والموظفين بالدولة

ازدادت محركات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك الأربعاء الماضي، لمعرفة عدد أيام العطلة الرسمية المقررة سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 فلكيًا للاستعداد للإجازات الرسمية والصيفية التي يتمناها الموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى الطلاب الذين انتهو من الامتحانات النهائية.

إجازة عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى 2025 من المتوقع أن يكون الجمعة 6 يونيو 2025، ويستمر حتى الإثنين 9 يونيو 2025.

ولكن الموعد الرسمي ليس مؤكدًا ومن المقرر إثباته بناءً على رؤية هلال شهر ذي الحجة، وستعلن نتيجة إجازة عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، إعلان النتيجة من خلال بث مباشر تعرض دار الافتاء.

جدول إجازة عيد الأضحى 2025 بالدولة

من المقرر أن تعلن رئاسة مجلس الوزراء رسميًا جدول إجازة عيد الأضحى 2025 بالدولة وبناءً على الجدول المبدئي للإجازات الرسمية في مصر وستكون إجازة العيد كالتالي:

الخميس 5 يونيو 2025: إجازة وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو 2025: إجازة عيد الأضحى

الثلاثاء 10 يونيو 2025: عودة الموظفين إلى العمل

تشمل هذه جدول إجازة عيد الأضحى 2025 العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى موظفي القطاعين العام والخاص، وفقًا لما سيتم إعلانه رسميًا.

إجازة عيد الأضحى

الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

عيد القيامة المجيد: الأحد 20 أبريل

شم النسيم: الإثنين 21 أبريل

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل

عيد العمال: الخميس 1 مايو

وقفة عرفات: الخميس 5 يونيو

عيد الأضحى: من الجمعة 6 يونيو إلى الإثنين 9 يونيو

رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو

ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو

ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو

المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر

عيد القوات المسلحة نصر أكتوبر: الإثنين 6 أكتوبر

اقرأ أيضًا:

الحالة المرورية اليوم السبت 5-4-2025 بالقاهرة والجيزة

كيفية تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية.. تفاصيل