موعد إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات في العام الحالي 2025

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.. أعلنت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر ذى الحجة، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجراً وذلك بتوقيت محافظة القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ذي القعدة 1446هـ الموافق 2025/5/27م (يوم الرؤية)، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد عيد الأضحى المبارك وإجازة وقفة عرفات 2025

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

ويظل الهلال الجديد في سماء مدينة مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي محافظة القاهرة لمدة 47 دقيقة وذلك عقب غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي سائر محافظات جمهورية مصر العربية يظل الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 40 - 49 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيظل الهلال الجديد عقب غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، و تكون غرة شهر ذو الحجة في عام 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكياً يوم الخميس الموافق 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكياً هو يوم الجمعة 2025/6/6م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي كالتالي" 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

ويعد التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر بهدف تحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة الصحابي عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مدينة مكة المكرمة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجرى.

موعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات في العام الحالي

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