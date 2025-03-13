موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. متى تبدأ مناسك الحج؟

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك، من الكلمات المفتاحية التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث العالمي وشبكات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية تفاصيل سداد تكاليف حج القرعة للعام 1446 هـ.

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك

وخلال السطور التالية، يسرد الموجز، تفاصيل موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025.

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات

حيث تشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد عيد الأضحى المبارك 2025، يوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 9 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية.

ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة عقب أذان المغرب.

ولا يمكن الجزم بموعد العيد رسميًا حتى الآن، إذ يرتبط موعد عيد الأضحى الدقيق برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو دار الإفتاء المصرية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو المقبل، بحسب تقويم أم القرى.

موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر لا تقل عن 4 أيام، حيث يحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

موعد عيد الفطر 2025

وبحسب الحسابات الفلكية المذكورة، فإن موعد عيد الفطر سيوافق يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد عيد الفطر المبارك وتحدد الموعد الرسمي.

إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر المبارك في مصر لا تقل عن 3 أيام، حيث يحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

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