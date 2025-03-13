ما هو موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025؟.. انتبه لفرق التوقيت

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لعام 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في مختلف المحافظات وفقًا للتقديرات الفلكية.

وفي هذا الإطار، ينشر موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا، ويوافق أول أيام عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يوافق عيد الفطر لعام 1446 هـ يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث سيتم تحديد الموعد الرسمي بعد تحري رؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1446 هـ من قبل دار الإفتاء المصرية، وبهذا، سيتم الإعلان رسميًا عن موعد عيد الفطر 2025 بعد التأكد من ثبوت رؤية الهلال.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 بعد الإعلان الرسمي عن موعد العيد، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، وعادةً ما تستمر إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام متتالية، وقد يتم مدّها وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

موعد عيد الفطر 2025

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 سيختلف بين الدول الإسلامية، وذلك بناءً على رؤية هلال شوال، ففي بعض الدول، مثل ماليزيا وإندونيسيا، سيغرب الهلال قبل غروب الشمس، مما يعني أن العيد قد يتأخر يومًا إضافيًا في هذه الدول مقارنةً بغيرها.

وفي المملكة العربية السعودية، سيتم تحديد موعد عيد الفطر 2025 بناءً على رؤية هلال شوال مساء التاسع والعشرين من رمضان، فإذا ثبتت رؤية الهلال، سيكون يوم الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما على المستوى العالمي، فقد أشارت الدراسات الفلكية إلى أن هلال شوال سيكون مرئيًا في عدد من المدن العربية والعالمية، مما يعني أن موعد عيد الفطر 2025 سيتحدد في أكثر من 29 مدينة حول العالم، بما في ذلك مدن في الشرق الأوسط، أوروبا، وأمريكا الشمالية.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

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