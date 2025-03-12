موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025.. هتبقي كام يوم ؟

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن موعد عيد الفطر 2025 ومواعيد الإجازة الرسمية المقررة خلاله، حيث يسعى المسلمون في مصر والدول العربية لمعرفة توقيت الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة التي تأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد إجازة عيد الفطر 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025

ويتساءل العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر 2025، خاصة مع مرور 11 يومًا من شهر رمضان المبارك. ووفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر شوال 1446هـ فلكيًا ستكون يوم الأحد 30 مارس 2025، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

و كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تفاصيل رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2025 في مصر والدول العربية، ووفقًا للحسابات الفلكية، سيولد الهلال الجديد بعد الاقتران في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025.

سيظل الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يتراوح ظهوره في باقي المحافظات بين 9 و12 دقيقة. أما في بعض العواصم العربية والإسلامية، فيبقى الهلال بعد الغروب لفترات بين 3 و19 دقيقة، بينما يغرب قبل الشمس في كوالالمبور وجاكرتا.

و حدد المعهد عددًا من المدن المصرية التي يمكن رؤية الهلال منها، من بينها: القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، وحلايب، إلى جانب عدد من العواصم العربية مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، بغداد، القدس، الرياض، أبوظبي، مسقط، بالإضافة إلى مدن عالمية مثل واشنطن، موسكو، ولندن.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

تعد إجازة عيد الفطر المبارك أول الإجازات الرسمية المرتقبة، ومن المقرر أن تبدأ يوم الأحد 30 مارس 2025، والذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2025

تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 في مصر وفقًا لأجندة العطلات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء من يوم الأحد 30 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل، ليحصل الموظفون على 3 أيام عطلة رسمية احتفالًا بالمناسبة المباركة.

وبإضافة يومي الجمعة والسبت 28 و29 مارس كعطلة أسبوعية، يصبح إجمالي أيام الإجازة 5 أيام. ومن المتوقع صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء ووزارة العمل لتأكيد التفاصيل النهائية بشأن الإجازة.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

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