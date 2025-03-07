موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. هل تبدأ السبت أم الأحد؟

إجازة عيد الفطر 2025.. يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد إجازة عيد الفطر 2025، سواء للعاملين في القطاع العام أو الخاص، وتعد إجازة عيد الفطر من المناسبات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين، حيث تكون فرصة لقضاء الوقت مع العائلة والاستمتاع بأجواء العيد.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة قريبًا عن عدد أيام الإجازة الرسمية لمختلف القطاعات، وفقًا لما تحدده اللوائح والقوانين المنظمة للإجازات الرسمية في البلاد، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي التفاصيل المتوقعة حول موعد إجازة عيد الفطر 2025 والمدة التي ستمنح للعاملين في القطاعات المختلفة.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

سيتم تحديد موعد إجازة عيد الفطر 2025 رسميًا بعد الإعلان عن الموعد الدقيق لبدء العيد، حيث يُنتظر صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء يوضح مدة الإجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وعادةً ما تستمر إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام متتالية، إلا أن القرار النهائي بشأن عدد الأيام سيصدر وفقًا لما تحدده الجهات المختصة، ليتم اعتماده وإعلانه رسميًا.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر السبت ولا الحد؟

تشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن موعد عيد الفطر 2025 إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ الموافق 29 مارس 2025، وهو يوم تحري رؤية الهلال، وبناءً على هذه الحسابات، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 سيوافق الأحد 30 مارس 2025، حيث تبدأ معه إجازة العيد الرسمية.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، أما في باقي محافظات مصر، فيتراوح وقت الرؤية بين 9 إلى 12 دقيقة. وعلى مستوى الدول العربية والإسلامية، يُتوقع أن يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيوافق يوم الأحد 30 مارس وفقًا للتقديرات الفلكية، على أن يقوم مجلس الوزراء لاحقًا بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر 2025 رسميًا.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

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