موعد استطلاع هلال شوال 2025 في مصر وتحديد أول أيام عيد الفطر

يعد استطلاع هلال شهر شوال من الأحداث الهامة في تقويم المسلمين، حيث يشير إلى نهاية شهر رمضان المبارك وبدء الاحتفالات بعيد الفطر، ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الحدث، الذي يعتمد على رؤية الهلال الجديد لتحديد أول أيام العيد، وفي عام 2025، من المتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر شوال مساء يوم السبت 29 مارس، ومن ثم إعلان أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا التقرير يعرض لكم الموجز تفاصيل استطلاع الهلال، الحسابات الفلكية المتعلقة به، وتوقعات أول أيام العيد في مصر، بالإضافة إلى الإجازة الرسمية التي يتم تحديدها بناءً على هذه الرؤية.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025:

في مساء يوم السبت 29 مارس 2025، ستتم عملية استطلاع هلال شهر شوال، وهو اليوم الذي يحدد بداية عيد الفطر في العديد من الدول الإسلامية، وستبدأ عملية الرصد بعد غروب الشمس، ويستمر الهلال الجديد في السماء لفترة قصيرة لا تتجاوز عدة دقائق، وفي مصر، يتوقع أن يكون الهلال مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما في مكة المكرمة يُتوقع أن يبقى 7 دقائق فقط.

الحسابات الفلكية ورؤية الهلال:

بحسب الحسابات الفلكية، سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر. الحسابات الفلكية تشير إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة في اليوم المحدد، مما يتيح للجهات المعنية إعلان بداية شهر شوال، ورغم ذلك، تظل رؤية الهلال موضع اهتمام المجتمع المسلم في حال حدوث أي متغيرات جوية قد تؤثر على عملية الرصد.

إعلان دار الإفتاء وتأكيد التاريخ:

بعد استطلاع الهلال، ستعلن دار الإفتاء المصرية رسميًا عن نتائج الاستطلاع من خلال قنواتها الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه المعلومة تعتبر مرجعية للمسلمين في مصر لتحديد أول أيام عيد الفطر، وفي حالة عدم رؤية الهلال في 29 مارس، يتم تأجيل تحديد بداية شهر شوال إلى يوم آخر.

فترة إجازة عيد الفطر المبارك:

وفقًا للتوقعات، تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم الأحد 30 مارس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وخلال هذه الفترة، يهنئ المسلمون بعضهم البعض ويشاركون في العبادات والأنشطة الاجتماعية مثل صلاة العيد وتقديم الزكاة، وهذا العيد يمثل لحظة احتفال بنهاية شهر رمضان المبارك ويعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

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